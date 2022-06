Zieke Cees Meijer verlaat SRA

Cees Meijer moet na 30 jaar noodgedwongen stoppen als directeur van SRA. Dat heeft de organisatie zijn 375 SRA-leden laten weten. Meijer is al geruime tijd ziek, en heeft moeten besluiten zijn functie binnen de vereniging niet langer te kunnen uitvoeren.

Voorzitter Diana Clement: ‘Ik denk dat ik namens velen binnen onze vereniging spreek, als ik zeg dat Cees van onschatbare waarde is geweest voor SRA. Hij heeft aan de basis gestaan van de kwaliteitsvereniging die SRA nu is, en heeft zich daarvoor jarenlang ingezet. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Zonder Cees Meijer zal SRA anders zijn. We wensen hem alle goeds.’

Staat van dienst

De SRA werd in 1989 opgericht. Meijer werd directeur in 1992. Hij zou eind 2023, begin 2024 met pensioen gaan. Met zijn noodgedwongen vertrek komt het natuurlijke proces van zijn opvolging in een stroomversnelling. Via een extern bureau zal een nieuwe directeur voor de bureauorganisatie van SRA worden aangezocht. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de SRA afscheid moet nemen van een sleutelpersoon. In februari 2021 overleed onverwachts voorzitter Jan Zweekhorst. Hij werd opgevolgd door Diana Clement.