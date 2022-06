KLM mag kandidaat-piloten niet vragen naar vaccinatie

KLM mag kandidaat-vliegers in een sollicitatieprocedure niet vragen naar de coronavaccinatie. Dat heeft de kantonrechter beslist in een door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers aangespannen kort geding. De vraag is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-vlieger waarvan door KLM de noodzaak niet afdoende is aangetoond, oordeelt de kantonrechter.

Belang KLM

Volgens de kantonrechter heeft KLM niet aannemelijk gemaakt dat zij voor een goede bedrijfsvoering niet anders kan dan een dergelijke vraag te stellen. KLM heeft een belang om haar bedrijfsvoering zo goed mogelijk in te richten. De vliegmaatschappij wordt – mede door de coronacrisis – geconfronteerd met een groeiend aantal vliegers waarvoor een vliegrestrictie geldt. Vliegers met een vliegrestrictie kunnen niet op alle bestemmingen vliegen, bijvoorbeeld omdat zij niet gevaccineerd zijn tegen corona.

Andere, minder ingrijpende methoden mogelijk

KLM heeft echter in deze procedure niet aannemelijk gemaakt dat dit probleem kan worden opgelost door deze inbreuk op de levenssfeer van de kandidaat-vliegers, terwijl VNV voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat dit doel ook bereikt kan worden door andere, minder ingrijpende methoden, oordeelt de kantonrechter. Daarbij komt nog dat ook getwijfeld kan worden aan de werking van het stellen van deze vraag, nu de kandidaat-vlieger, zodra deze bij KLM werkzaam is, zijn standpunt over de coronavaccinatie kan wijzigen en daarmee mogelijk in de toekomst gaat vallen onder de groep waarvoor een vliegrestrictie geldt.