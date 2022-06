‘Nearshoring gaat om professionals die kantoor naar hoger niveau brengen’

Kantoren die onvoldoende accountantstalent aantrekken, kunnen overwegen om ze in het buitenland te werven. Maar let op: niet voor elk werk is nearshoring een passende oplossing, stelt Sjoerd Heijmans van Becky.

De digitalisering van het accountantsvak ten spijt, is de schaarste aan accountants nijpend. Kantoren zien hun omzet niet harder groeien dan hun succes in het aantrekken van nieuwe accountants. De werving en opleiding van nieuw talent is echter niet de enige oplossing, stelt Sjoerd Heijmans van Becky. Die onderneming biedt accountantskantoren de kans om talent uit de Servische markt te betrekken. Becky heeft inmiddels 100 mensen in dienst in het eigen kantoor in Belgrado. Zo’n tachtig daarvan werken voor accountants- en administratiekantoren, stelt directeur Sjoerd Heijmans. In zijn laatste boekjaar zette Becky 1,8 miljoen euro om – een bedrag dat dit jaar moet groeien naar 2,5 miljoen euro, aldus de medeoprichter. Nearshoring in de accountancy: werkt dat echt? Een interview met Heijmans.

Wat is je affiniteit met de accountancy?

‘Ik kom van de Hotelschool in Maastricht. Na de economische crisis kwam ik via-via bij Deloitte in de corporate audit terecht, waar ik veel klanten uit de hotellerie bediende. Met mijn collega Geert Leijen ontdekte ik dat veel ondernemende vrienden klaagden over hun boekhouders en accountants . Die vroegen ons of ze niet via ons bij Deloitte terecht konden. Dat was wellicht niet de beste oplossing voor hen, maar wij ontdekten dat er een markt was voor een administratiekantoor voor jonge ondernemers. Met Geert begon ik daarom het eigen kantoor IBEO, dat staat voor Ik Ben Een Ondernemer. Hoewel ik mijn accountantsopleiding staakte, werd IBEO in 2016 nog uitgeroepen tot winnaar van de Nationale Accountancy Awards. We groeiden dat jaar razendsnel, veel te snel zelfs. Tot het niet meer ging: we ondervonden dat accountancy niet schaalbaar is.’

Vanwege het tekort aan accountants?

‘Inderdaad. De uitdaging van het personeel is groot. Het runnen van een accountantskantoor lijkt eenvoudig, maar doordat talent snel overstapt, is instabiliteit een groot risico. Outsourcing is een oplossing. Deloitte werkte daarom met teams in India. In onze ervaring was het cultuurverschil een uitdaging. Zonder Nederlander in het lokale Indiase team dat cultuurverschil lastig te overbruggen. Veel Indiërs luisteren naar de westerse man, ook als die ze afgrond in stuurt. Een accountantskantoor vraagt om een kritische houding en om ingewikkelder werk, waar een zelfstandig begrip voor nodig is. Neem het verwerken van bankmutaties. Als je maar één korte beschrijving op je bankafschrift hebt staan, bijvoorbeeld lening of agio, dan moet je zelf gaan nadenken waar die transactie bij hoort. Wij kregen dat met het team in India niet voor elkaar. In Servië lukt dat wel. Cultureel staat dat land veel dichterbij. Zo ontstond het idee voor Becky.’

Wat doet Becky concreet?

‘We detacheren op afstand. We vinden de mensen, laten die werken in een prachtig kantoor in hartje Belgrado, regelen de faciliteiten, zorgen voor de beveiliging en cybersecurity. De klant zelf is ervoor verantwoordelijk onze mensen aan het werk te houden, een planning te verzorgen, en training te bieden. Het gaat niet om de goedkope handjes in de Balkan, maar om een team met talent, waarmee de Nederlandse organisatie kan uitbreiden, kan doorgroeien.’

Met welk soort werk ondersteunt Becky vanuit Belgrado Nederlandse accountants- en administratiekantoren?

‘We stutten soms de controlepraktijk, maar voornamelijk de samenstelpraktijk. Het liefst helpen we bij grote projecten. Een gemiddeld MKB-accountantskantoor bedient namelijk tientallen, zo niet honderden verschillende klanten. En elke klant is specifiek en heeft een net iets afwijkend proces – een pizzeria vraagt om ander werk dan een schoenenwinkel. Liever helpen we daarom kantoren met een groot aantal klanten in een bepaalde branche, of juist grote klanten met veel vestigingen. We bedienen geen Big-Fourkantoren, maar wel meerdere accountantskantoren die in de AV-Top 50 staan.’

Welke expertise bezitten de medewerkers in Belgrado?

‘Al onze mensen zijn universitair opgeleid en zijn bekend met de technologische trends in ons vakgebied. Ze zijn financieel onderlegd, bekend met data-analyse en begrijpen software. Het gaat dus niet om de handjes die goedkoop de administratie inkloppen, maar om professionals die een kantoor naar een hoger niveau kunnen brengen.’

Waarom heeft Becky gekozen voor Belgrado en Servië?

‘In Servië zijn de bèta-opleidingen sterk ontwikkeld. Het arbeidsethos ligt hoog . Omdat gevoelige klantdata met een team van Becky worden gedeeld, vinden veel klanten het belangrijk om hun team in Belgrado goed te leren kennen. Dat kan met een bezoek aan ons kantoor, maar we sturen ook geregeld teamleden naar de klant in Nederland toe. De samenwerking is heel persoonlijk.’

Zijn accountancyprofessionals in Servië zelf niet net zo schaars als hier?

‘Niet zo schaars als hier. Bovendien weten wij als werkgever goed te concurreren in de arbeidsmarkt. Voor Servische accountants geldt dat ze bij de Big Four aan de slag kunnen. Maar na een jaar of vier, vijf zijn er heel veel klaar met het up-or-outprincipe of met de scheve balans tussen werk en privé. Bij veel Duitse multinationals die in Belgrado hun financiële afdeling hebben gevestigd, kunnen ze ook aan de slag. Maar bij die bedrijven ben je al gauw een nummertje. En dan zijn er nog de lokale Servische accountantskantoren. Dat is voor veel accountants een stap terug in de tijd. Voor wie in Servië net van de universiteit af komt, is Becky een aantrekkelijk alternatief. Daarom kunnen wij daar prima groeien – we kunnen binnen een maand een nieuwe accountant aantrekken.’

Is Becky goedkoop?

‘Gemiddeld verdien je als junior-accountant een derde van het salaris van een Nederlandse accountant. Met een aantal jaar werkervaring kan dat toenemen tot naar schatting 70 procent. Maar dat betekent niet dat Becky alleen maar goedkoop is – accountants kunnen goed voor zichzelf rekenen.’

Welke ambitie heb je met Becky?

‘Ik wil iets vernieuwends en leuks neerzetten, gelukkige mensen een leuke werkplek bieden. We denken aan uitbreiding in Novi Sad, de tweede stad van Servië, maar ook andere locaties in de Balkan zijn interessante vestigingslocaties. Ons huidige doel is tot rond de 500 medewerkers te groeien.’