Nearshoring in de accountancy: nieuw initiatief richt blik op Kenia

De zoektocht naar accountants buiten Nederland verplaatst zich naar een nieuwe regio. Het Amsterdamse bedrijf FairChain WorkForce wil Nederlandse accountantskantoren koppelen aan professionals uit Kenia, een land dat volgens de initiatiefnemers beschikt over een grote en nog nauwelijks aangeboorde talentpool.

De accountancysector kampt al jaren met personeelstekorten. Volgens de AFM heeft meer dan de helft van de accountantsorganisaties moeite om voldoende personeel te vinden. Vooral voor functies in de samenstelpraktijk en de boekhouding zijn ervaren medewerkers schaars. Tegelijkertijd neemt de instroom in de accountantsopleidingen af.

Nearshoring

Als reactie daarop kijken steeds meer kantoren over de grens. De afgelopen jaren won nearshoring aan populariteit, waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit landen als Servië, Bosnië en Polen. Partijen als Becky en The Finance Generation bouwden vanuit de Balkan teams op die exclusief voor Nederlandse accountantskantoren werken. Ook grotere kantoren maken inmiddels gebruik van buitenlandse capaciteit.

De opkomst van het fenomeen blijft niet onopgemerkt bij toezichthouder AFM. Die liet eerder weten de ontwikkeling nauwlettend te volgen. Volgens de toezichthouder zijn externe partijen vaak minder vertrouwd met de kwaliteitsregels van accountantskantoren en bestaat het risico dat Nederlandse junior medewerkers minder kansen krijgen om basisvaardigheden op te bouwen.

Aanbieders van nearshoringdiensten wijzen er juist op dat de eindverantwoordelijkheid altijd bij de Nederlandse accountant blijft liggen. Ook worden buitenlandse medewerkers doorgaans opgenomen in vaste teams die langdurig voor één kantoor werken.

Nieuwe bestemming

Waar de aandacht de afgelopen jaren vooral uitging naar Oost-Europa, Zuid-Afrika en Azië, ziet FairChain WorkForce kansen in Oost-Afrika. Het bedrijf wijst op Kenia als financieel centrum van de regio. Volgens de onderneming telt het land ongeveer 35.000 geregistreerde CPA-accountants, aangesloten bij beroepsorganisatie ICPAK, die net als de Nederlandse NBA lid is van de internationale accountantsfederatie IFAC.

Daarnaast wordt in Kenia gewerkt met IFRS-standaarden en zijn alle grote internationale accountantsnetwerken aanwezig in de hoofdstad Nairobi. De beroepsgroep is bovendien relatief jong: ongeveer driekwart van de Keniaanse bevolking is jonger dan 35 jaar.

Volgens FairChain WorkForce sluit ook de internationale oriëntatie van het land aan bij de Nederlandse praktijk. Engels is de officiële voertaal in het hoger onderwijs en het zakenleven, terwijl het tijdsverschil met Nederland beperkt blijft tot één à twee uur.

Concurrentie om talent

De verschuiving naar nieuwe regio’s hangt mede samen met ontwikkelingen in bestaande nearshoringmarkten, stelt FairChain WorkForce: “Door de hoge concentratie van nearshoringpartijen en wervende kantoren stijgen de loonkosten in Oost-Europa hard, waardoor het voordeel van nearshoring aan het verdwijnen is. Wie verder kijkt, komt uit bij Zuid-Afrika, waar dezelfde dynamiek alweer ontstaat, aangejaagd door Amerikaanse en Britse bedrijven die het land allang ontdekt hebben. Opvallend genoeg blijft Oost-Afrika in deze discussie buiten beeld.”

Volgens FairChain WorkForce heeft de accountancysector Kenia nog nauwelijks ontdekt, terwijl andere sectoren daar al langer actief zijn. Nairobi ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een belangrijk technologiecentrum in Afrika en huisvest onder meer vestigingen en innovatiecentra van internationale technologiebedrijven. Daarmee zou het land volgens de initiatiefnemers ook voor de accountancy een interessante nieuwe bron van personeel kunnen worden.