Nearshoring-specialist Becky waagt sprong naar VS

Het Nederlandse Becky.works gaat in samenwerking met het Amerikaanse adviesbureau Maior in de Verenigde Staten nearshoring-diensten bieden aan accountantskantoren.

Volgens Becky is ook op de Amerikaanse markt sprake van een groeiend tekort aan accountancytalent. “Sinds 2020 is de arbeidscapaciteit binnen de Amerikaanse accountancysector met 17% afgenomen.” Becky.works bedient Nederlandse accountants vanuit Servië en Bosnië al met teams van hoogopgeleide professionals op afstand.

In de VS zijn er drie grote knelpunten, aldus Becky: het structurele tekort aan goed opgeleid talent, de druk op winstgevendheid en het gebrek aan goede integratie bij externe ondersteuning. “In plaats van tijdelijke capaciteit of versnipperde samenwerkingen, biedt Becky.works teams op afstand die duurzaam bijdragen aan de kern van de organisatie.”

Twintig jaar ervaring

Maior-oprichtster Shireen Hilal gaat Becky in de Verenigde Staten vertegenwoordigen als strategic growth partner. “Met meer dan twintig jaar ervaring in strategie en operations binnen de zakelijke dienstverlening weet zij hoe kantoren door hun groeiplafond kunnen breken. De Amerikaanse markt is groot en complex, je kunt er niet zomaar instappen”, zegt Becky-oprichter Sjoerd Heijmans. “In Shireen hebben we een strategisch sparringpartner gevonden met diepgewortelde ervaring in de Amerikaanse accountancywereld.”