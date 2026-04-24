AFM houdt nearshoring in de gaten

De AFM volgt het uitbesteden van accountantswerkzaamheden aan gespecialiseerde partijen in het buitenland op de voet, blijkt uit een FD-reportage.

Door het aanhoudende personeelstekort maken steeds meer accountantskantoren gebruik van bedrijven als Becky, die ondersteuning kunnen bieden met teams vanuit Servië en Bosnië. Becky heeft inmiddels 50 klanten, waaronder Flynth, en heeft bijna 300 accountants in dienst die allemaal werken op de vestigingen in Belgrado en Sarajevo. Ook The Finance Generation werkt vanuit Servië, zij het op nog wat kleinere schaal met veertig medewerkers.

Minder vertrouwd met kwaliteitsregels

De AFM is niet enthousiast, zo laat de toezichthouder desgevraagd weten aan het FD: “Externe partijen zijn vaak minder vertrouwd met de kwaliteitsregels van een accountantskantoor. Ook kan het de ontwikkeling van juniormedewerkers remmen, omdat zij minder kansen krijgen om basisvaardigheden op te bouwen.”

Accountancy Vanmorgen besteedde in 2024 aandacht aan Becky en The Finance Generation

Becky-oprichter Sjoerd Heijmans benadrukt tegenover de krant dat de klant zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit. Maar NBA-controles laten zien dat de kwaliteit op orde is: “Een dossier moet altijd door een Nederlandse accountant nog bekeken en afgetekend worden. Het kan niet 100% in het buitenland worden afgerond voor een NBA-toetsing.”

Loonkosten niet het allerlaagst

Heijmans stelt dat een kantoor vanaf ongeveer vijf medewerkers je al snel 20 tot 25% kan besparen op de salarislasten. “Een startende accountant in Servië verdient circa € 1.100 netto per maand.” Maar de doelstelling van Becky is wel dat medewerkers voor de langere termijn bij een kantoor aan de slag gaan.

Volgens Flynth is er van kostenbesparing nog geen sprake. “We moeten Becky immers ook betalen en de begeleiding kost tijd”, zegt Gert Wolfert, clusterdirecteur van Flynth Overijssel. Als je de loonkosten echt zo laag mogelijk wilt hebben, moet je uitwijken naar India of de Filipijnen, zegt Heijmans.

AI geen spelbreker

De opkomst van AI gooit volgens hem geen roet in het nearshorings-eten: Servische accountants hebben een sterk analytisch vermogen zodat zij AI goed kunnen gebruiken. “In Nederland ligt de nadruk vaker op het reguliere werk en minder op innovaties. In de Balkan zie ik juist kansen om professionals op te leiden die met deze technologie vooroplopen en zich zo kunnen onderscheiden.”

Lees het hele verhaal in het FD