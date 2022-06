Aantal nieuwe auto’s lager dan in 55 jaar

Slechts 3,5% van de auto’s in Nederland wordt in 2022 vervangen door nieuwe instroom. De vergroening van het wagenpark gaat hierdoor uitzonderlijk traag. We rijden wel weer meer kilometers.

Het totaal aantal Nederlandse registraties van nieuwe auto’s zakt door nog aanhoudende productiebeperkingen in 2022 verder weg en komt naar verwachting uit op 310.000, een daling van 4 procent. Dit is het laagste niveau sinds 1967 en vernieuwing van het Nederlandse wagenpark gaat hierdoor uitzonderlijk traag. Tien jaar geleden was de vernieuwing twee keer zo groot. De extreem lage instroom komt vooral voor rekening van particulieren, die 89% van de vloot in handen hebben maar slechts 40% van de nieuwe registraties voor hun rekening nemen.

Volledig elektrisch

Het aandeel volledige elektrische auto’s in de nieuwverkoop vertraagt na sterke groei. In 2021 was Nederland het enige Europese land waar het aandeel in 2021 licht terugliep, terwijl andere landen inhaalslagen maakten. Dit jaar groeit het aandeel volledig elektrisch in de registraties naar verwachting weer (tot 22%) maar voor veel particulieren zijn plug-in hybrids een eerste stap. Bedrijven blijven een drijvende kracht achter elektrificatie. Hoewel de fiscale voordelen voor zakelijke rijders minder groot zijn, stimuleert een steeds groter deel elektrisch rijden en hebben vooral grotere bedrijven de ambitie om de transitie op weg naar 2025 fors op te voeren. Door de lage instroom van nieuwe auto’s gaat de elektrificatie van het totale Nederlandse wagenpark overigens traag. Naar verwachting stijgt het aandeel volledig elektrisch tot 3,3% in 2022 en daarmee is er nog een lange weg te gaan.

De fors opgelopen brandstofprijzen maken autorijden duurder en dat versterkt de interesse voor elektrische auto’s. Toch valt het voordeel per km tegen omdat de elektriciteitsprijzen het afgelopen jaar ook sterk zijn gestegen. Sectoreconoom Rico Luman ‘Snelladen langs de snelweg blijkt naar verhouding goedkoper te zijn geworden ten opzichte van een jaar terug, maar bij thuisladen is dit lang niet altijd het geval’. Zonder de accijnsverlaging van 17 cent op benzine per 01/4/22 zou het verschil groter zijn geweest’.

Meer rijden

De rustige tijden op Nederlandse wegen zijn in 2022 achter de rug. Na 18% minder autokilometers in 2020 en beperkt herstel in 2021 zorgt meer reizen naar bijvoorbeeld kantoorlocaties ervoor dat het aantal kilometers in 2022 terugveert tot dichtbij het pre-coronaniveau. Dit overtreft eerdere verwachtingen en dat betekent samen met een groter en steeds ouder wagenpark ook een toenemende onderhoudsvraag. Wel kunnen de toenemende drukte op de wegen en de hoge brandstofprijzen de groei van het autogebruik iets afremmen.

Bron: ING Research