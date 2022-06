Gemeenten mogen parkeergeld verlagen voor schone auto’s

Rijders van elektrische auto’s en auto’s op waterstof betaal volgend jaar mogelijk lagere parkeertarieven. Het kabinet wil daartoe de Gemeentewet aanpassen. Dit schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

Gemeenten in Nederland zijn vrij in het vaststellen van parkeertarieven. Maar het is niet toegestaan om bepaalde automobilisten te bevoordelen boven anderen. Door een aanpassing van de Gemeentewet wordt dit wel mogelijk. Gemeenten kunnen er vanaf volgend jaar dus voor kiezen om schone auto’s korting te geven op de parkeertarieven. Niet alleen voor parkeren langs de weg kan er gedifferentieerd worden maar ook de kosten van een parkeervergunning.

Alleen voor schone auto’s

Staatssecretaris Heijnen schrijft aan de Tweede Kamer dat de mogelijkheid om korting te geven alleen gaat gelden voor auto’s die tijdens het rijden helemaal geen uitlaatgassen uitstoten. Het betreft dan elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof. Daarvan rijden er momenteel bijna 300.000 van rond. Het betekent dat de 8.700.000 overige auto’s in Nederland niet voor de korting in aanmerking komen. In 2030 zijn dat er naar verwachting zo’n twee miljoen volledig schone auto’s.

