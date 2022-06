IIA lanceert Auditors for Charity

Met ‘Auditors for Charity’, een initiatief van het IIA, kunnen internal auditors hun kennis en vaardigheden ter beschikking stellen aan goededoelenorganisaties (GDO). Doel is goede doelen verder te helpen met de kwaliteit van de bedrijfsvoering en processen te verbeteren. Tegelijkertijd krijgen auditors de kans via een maatschappelijke bijdrage een leerervaring op te doen.

CBF-keurmerk

Auditors for Charity is interessant voor GDO’s die bijvoorbeeld nog niet CBF-erkend zijn en dat wel willen of zelfs moeten. Zo worden organisaties die lid zijn van Goede Doelen Nederland verplicht om een CBF-erkenning te behalen om zo sponsoren van de goede doelen meer zekerheid te geven dat giften op een juiste manier worden besteed. CBF heeft afhankelijk van de grootte van GDO verschillende interne beheersingsvereisten. In het verlengde daarvan kunnen internal auditors de GDO’s helpen bij verschillen vragen. Een net startende GDO heeft behoefte aan ondersteuning in het behalen van de erkenning, een grotere GDO zou zijn meer geholpen kunnen zijn met specifieke onderzoeken, zoals een advies op het gebied van risicomanagement, integriteit, governance en interne toezicht en informatie over doelrealisatie en impact. Zo kan de GDO zich bezig blijven houden met de goede doelen van de organisatie, waarbij wij als auditors onze bijdragen kunnen leveren in het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en processen.

Maatschappelijk belang

Voor internal auditors is het interessant dat ze een maatschappelijk belang kunnen dienen door hun kennis en kunde ter beschikking te stellen. Dit bezorgt de auditor een unieke (leer)ervaring in een nieuw team en organisatie waar je samen werkt met andere internal auditors van andere internal audit functies met allen hun eigen manier van werken en invalshoeken. Naast dat je jezelf kosteloos inzet voor een goed doel, kan je ook mensen buiten het werkvlak enthousiasmeren voor het internal audit vak.

Meer lezen en aanmelden kan hier.