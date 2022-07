Van Rij past wetsvoorstel over transparantie inkomsten digitale platformen aan

Staatssecretaris Van Rij wil voor Prinsjesdag een nota van wijziging indienen op het DAC7-wetsvoorstel waarmee de uitwisseling van gegevens met niet-EU lidstaten wordt geregeld.

Met het wetsvoorstel over transparantie inkomsten digitale platformen worden digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. De nota van wijzigingen die Van Rij aan de Kamer wil sturen is nodig om ervoor te zorgen dat ook een rapportageplicht ontstaat voor niet-Europese ingezetenen en uitwisseling van informatie, zowel door Nederland naar niet-Unie-rechtsgebieden als andersom.

De maatregelen voor digitale platformen worden per 1 januari 2023 van kracht. Dat betekent dat de platformen op die datum beginnen met het verzamelen van informatie over te rapporteren verkopers. Die informatie dienen zij vervolgens uiterlijk op 31 januari 2024 te rapporteren aan de Belastingdienst.