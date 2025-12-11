DAC7-rapportageplicht: wie handmatig rapporteert, komt nu al tijd tekort

Na de invoering van DAC7 in 2023 en de coulante houding van de Belastingdienst in het eerste jaar, wordt voor dit jaar een aanzienlijk strengere handhaving verwacht.

Alle digitale platformen en marktplaatsen die producten of diensten van derden faciliteren, zijn verplicht de inkomsten van hun verkopers te rapporteren aan de Belastingdienst. Ondanks hoge boetes van tot wel €1 miljoen blijkt dat een groot deel van de Nederlandse bedrijven met rapportageplicht hier geen weet van heeft. Johann Rozario, mede-oprichter en CEO van Supplied – het AI-gestuurde platform voor klant onboarding, verificatie en compliance – deelt wat ondernemers moeten weten.

DAC7 en het doel

DAC7, formeel bekend als Richtlijn (EU) 2021/514, is de uniforme rapportageplicht voor digitale platformen die actief zijn binnen de lidstaten van de Europese Unie. Platformen zijn verplicht verkopers te verifiëren en hun inkomsten volledig en correct te rapporteren bij de belastingautoriteiten. Dit geldt zowel voor platformen die binnen de EU zijn gevestigd als voor platformen buiten de EU die worden gebruikt door EU-verkopers. Buiten de EU bestaan vergelijkbare rapportageregels, zoals Digital Platform Reporting (DPR) in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, en de 1099-K-verplichting in de Verenigde Staten. De gegevens moeten jaarlijks uiterlijk op 31 januari worden ingediend via het belastingportaal.

DAC7 is ingevoerd om de fiscale transparantie van online platformen te vergroten. Door verkopers te verifiëren en hun inkomsten te rapporteren, wordt een gelijk speelveld gecreëerd tussen traditionele bedrijven en digitale platformen. Tegelijkertijd maakt de richtlijn het voor belastingautoriteiten eenvoudiger om veilig gegevens uit te wisselen, gezamenlijke audits uit te voeren en fraude en belastingontduiking tegen te gaan. DAC7 introduceert geen nieuwe belasting, maar zorgt ervoor dat inkomsten op uniforme wijze worden gedeeld en beoordeeld.

Bedrijven met rapportageplicht en de consequenties van niet-naleving

De regelgeving geldt voor elk platform dat de verkoop of verhuur van goederen of diensten door derden faciliteert, zowel door particulieren als bedrijven. Dit omvat onder meer online marktplaatsen zoals Marktplaats en Vinted, verhuur platformen zoals Airbnb, en gig-economieplatformen zoals Uber en Helpling. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van de omvang van het bedrijf of de fase waarin het platform zich bevindt. Ook startende ondernemers ontkomen er niet aan.

“Ondernemers kunnen zichzelf de vraag stellen of zij 1) inkomen van anderen faciliteren, 2) kopers en verkopers met elkaar verbinden via het platform, en 3) betalingen afhandelen of commissies/fees in rekening brengen. Is het antwoord op deze vragen ‘ja’, dan valt het platform onder de DAC7-verplichting,” vertelt Rozario. “In Nederland alleen gaat dit al om duizenden bedrijven.”

Het niet naleven van DAC7 kan leiden tot aanzienlijke boetes, variërend van €5.000 tot €1 miljoen. Daarnaast kunnen beperkingen op de bedrijfsvoering worden opgelegd, zoals het blokkeren van betalingen of het stopzetten van nieuwe gebruikersregistraties. Ook kan niet-naleving leiden tot voortdurende audits en verhoogd toezicht door de Belastingdienst. “Logischerwijs heeft dit – wanneer het wordt uitgemeten in de pers ook gevolgen voor de reputatie, zoals dit bij Uber het geval was bij het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en aan het bedrijf een boete werd uitgedeeld van €290 miljoen. Bovendien valt er voor verificatie en dus meer veiligheid op de platformen natuurlijk ook wat te zeggen,” aldus Rozario.

Gefragmenteerde data en handmatig werk als grootste uitdaging

Volgens Rozario is het allereerst van groot belang dat de regelgeving beter bekend wordt onder de platformen waarop deze van toepassing is. “Het merendeel van de ondernemers zonder vaste compliance-afdeling of externe ondersteuning weet niet dat ze moeten rapporteren, laat staan hoe ze dat moeten doen,” zegt hij.

Daarnaast vormt een gebrek aan digitalisering een grote barrière. DAC7 verplicht platformen om 22 datapunten van verkopers te verzamelen en te rapporteren bij 30+ transacties of een totale vergoeding van boven de €2.000. Bij verhuur van onroerend goed of persoonlijke diensten die worden verhandeld geldt geen drempel en moeten alle inkomsten worden gerapporteerd. De verschillende datapunten staan vaak gefragmenteerd opgeslagen in diverse systemen. Het samenbrengen ervan gebeurt nog vaak handmatig, wat tijdrovend, complex en foutgevoelig is. Zo is de doorlooptijd – van screening tot validatie en rapportage – momenteel gemiddeld 50 dagen. Waar ongeveer 34% van de aangeleverde TIN’s en 28% van de btw-nummers fouten bevat, en 38% van de listings op verhuurplatformen bijvoorbeeld niet geregistreerd staat met een adres, wordt zo’n 120 uur besteed aan alleen correcties.

Automatisering neemt deze uitdaging voor bedrijven weg. De cijfers spreken voor zich: er worden tot 90% minder fouten gemaakt, de verwerking kost slechts een vijfde van de tijd, en het levert tot 70% arbeidsbesparing op. Daarnaast zorgt de juiste software ervoor dat automatisch het juiste van de 17 verschillende formats voor DAC7-rapportage wordt gebruikt. “Automatisering maakt het voldoen aan de DAC7-rapportageplicht aanzienlijk makkelijker, en zorgt tegelijkertijd ook dat het risico op boetes met bijna 90% afneemt,” aldus Rozario. “De volgende deadline is al over acht weken. “Wie handmatig werkt, komt dus nu al tijd tekort.”

Over Supplied

Supplied, opgericht in 2024 door Johann Rozario (CEO) en Vladimir Ivanov (CTO), is het eerste AI-gestuurde end-to-end platform voor klant-onboarding, verificatie, compliance en rapportage.

De innovatieve oplossing, ontwikkeld voor digitale platformen die producten of diensten van derden faciliteren, automatiseert deze processen en maakt digitale verificatie eenvoudiger en slimmer, zodat bedrijven zoals digitale marktplaatsen, reis platformen en betalingsproviders zich kunnen concentreren op groei zonder te worden afgeremd door complexe regelgeving.

Supplied is wereldwijd toegankelijk en voldoet aan lokale compliance-wet- en regelgeving, zoals DAC7 (EU), 1099K (VS) en SERR (o.a. Australië, Canada en Nieuw-Zeeland). Ruim 50 klanten maken inmiddels gebruik van het platform en worden ondersteund door een team van 25 medewerkers vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam en diverse lokale Europese vestigingen.