De DAC7 deadline nadert: waarom accountants nu moeten handelen

De Europese DAC7-richtlijn heeft directe gevolgen voor digitale platforms die producten of diensten aanbieden via verkopers. Maar ook voor accountants wordt deze regelgeving steeds belangrijker.

Met minder dan drie maanden te gaan tot de volgende rapportage deadline op 31 januari 2026, is het cruciaal om klanten nu te helpen hun processen op orde te brengen.

In dit artikel leggen we uit wat DAC7 inhoudt, wie eraan moet voldoen en waarom accountants hierin een sleutelrol spelen.

Wat is DAC7 precies?

DAC7 is de zevende wijziging van de Europese Richtlijn voor administratieve samenwerking.



Sinds 1 januari 2023 verplicht deze richtlijn digitale platform exploitanten om informatie van hun verkopers te verzamelen en jaarlijks door te geven aan de belastingautoriteiten in de EU.

Het doel:

Meer fiscale transparantie in de digitale economie

in de digitale economie Het tegengaan van belastingontwijking door online handel

door online handel Een gelijk speelveld creëren voor traditionele en digitale bedrijven

Let op:

Ook buiten Europa ontstaan vergelijkbare verplichtingen. Denk aan de 1099-K rapportage in de VS of het OECD Model Rules-kader (DAC8) dat in 2026-2027 verder wordt uitgerold. De trend is duidelijk: wereldwijde data rapportage wordt de norm.

Voor wie geldt DAC7?

De rapportageplicht geldt voor alle digitale platformen die actief zijn in de EU, ook als ze buiten de EU zijn gevestigd. Denk aan:

E-commerce marktplaatsen (zoals Bol.com, eBay, Amazon)

Vakantie verhuur platformen (zoals Airbnb, Booking.com)

Dienstverlenings platformen (zoals Fiverr, Upwork)

Deelvervoer en bezorgdiensten

Zowel grote techbedrijven als kleinere niche platformen vallen onder DAC7.

Welke activiteiten vallen onder DAC7?

DAC7 heeft betrekking op vier soorten activiteiten:

Verkoop van goederen Verhuur van onroerend goed Verhuur van vervoermiddelen Persoonlijke diensten (freelancers, consultants, etc.)

Transacties tussen bedrijven (B2B) en loondienst vallen buiten de reikwijdte.

Wat moet er worden gerapporteerd?

Platformen moeten per verkoper onder meer rapporteren:

Naam, adres, geboortedatum, belastingnummer (BTW/TIN)

Registratiegegevens en verificatiestatus op het platform

Aantal transacties en totaal ontvangen bedragen

Activiteit-specifieke informatie, zoals: Verhuur locatie en aantal dagen (onroerend goed Voertuig-ID en huurperiode (vervoermiddelen)



Verplichte rapportage geldt voor verkopers die:

Meer dan €2.000 omzet genereren, of

genereren, of 30 of meer transacties per jaar uitvoeren

Deadlines en sancties bij niet-naleving

Eerste rapportagejaar: 2023

Volgende rapportage: uiterlijk 31 januari 2026 (over kalenderjaar 2025)

De hoogte van boetes verschilt per lidstaat, maar kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Niet of te laat rapporteren kan leiden tot sancties of zelfs blokkering van het platform in sommige landen.



Daarnaast neemt de kans op fiscale controles toe bij onvolledige of inconsistente data.

Wat betekent dit voor accountants?

Steeds meer accountants krijgen vragen van klanten die digitale diensten aanbieden of via platformen werken. Denk aan:

“Moet mijn klant rapporteren onder DAC7?”

“Welke gegevens zijn verplicht?”

“Hoe zorg ik dat de rapportage technisch klopt?”

“Wat zijn de risico’s bij fouten?”

Daarnaast ontvangen ook verkopers DAC7-rapportages van platformen, die invloed kunnen hebben op hun eigen aangifte.

Kortom: accountants zijn het eerste aanspreekpunt voor klanten die duidelijkheid zoeken over deze nieuwe verplichtingen.

Praktische aanpak voor DAC7-compliance

Voor accountants en platformen is een gestructureerde aanpak essentieel:

Analyseer de activiteiten – vallen ze onder DAC7?

– vallen ze onder DAC7? Bouw een dataverzamelingsproces – inclusief KYC-verificatie en drempel bewaking

– inclusief KYC-verificatie en drempel bewaking Monitor drempels – houd bij welke verkopers de grens van €2.000 of 30 transacties naderen

– houd bij welke verkopers de grens van €2.000 of 30 transacties naderen Gebruik geautomatiseerde systemen – om fouten te voorkomen

– om fouten te voorkomen Dien rapportages op tijd in – in het juiste XML-formaat

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om dit proces te automatiseren via gespecialiseerde oplossingen.

