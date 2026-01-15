DAC7-rapportage richting 31 januari: wat accountants nu praktisch moeten regelen

De DAC7-deadline van 31 januari komt voor veel digitale platforms snel dichterbij. Waar eerdere artikelen ingingen op wat DAC7 is en wie eronder valt, ligt de focus nu op de praktijk.

Hoe verloopt de DAC7-rapportage concreet en welke rol speelt de accountant hierin?

Voor accountants betekent DAC7 meer dan alleen kennis van de regelgeving. Klanten verwachten begeleiding bij processen, systemen en risico’s. In dit artikel leest u welke stappen nodig zijn om DAC7 correct in te richten en waar accountants het verschil kunnen maken.

Welke verkopers informatie moet worden verzameld en gecontroleerd?

DAC7 vereist dat platforms uitgebreide en betrouwbare verkopers informatie verzamelen en bewaren. Dit gaat verder dan reguliere onboarding gegevens en vormt de basis voor fiscale rapportage richting de Belastingdienst.

Voor natuurlijke personen gaat het onder andere om:

Naam, adres en geboortedatum

TIN (Tax Identification Number)

Voor rechtspersonen:

Statutaire naam en bedrijfsregistratienummer

TIN

Gegevens van eventuele vaste EU-inrichtingen

Belangrijk: verzamelen alleen is onvoldoende. DAC7 verplicht ook tot verificatie.

TIN’s en btw-nummers moeten worden gevalideerd via officiële EU-registers zoals VIES

Adressen moeten worden onderbouwd met betrouwbare documenten, zoals identiteitsbewijzen, bankafschriften of energierekeningen

Voor accountants: toets of uw klanten beschikken over structurele processen voor identificatie en validatie, en niet vertrouwen op handmatige controles vlak voor de deadline.

Financiële gegevens en transacties: meer detail dan je denkt

Naast identificatiegegevens moeten platforms ook financiële informatie per verkoper vastleggen en rapporteren, waaronder:

Bruto uitbetalingen (vóór aftrek van commissies)

Aantal transacties per rapportagejaar

Ingehouden fees, commissies of belastingen

Voor sommige activiteiten gelden aanvullende eisen:

Onroerend goed: volledig adres en aantal verhuurdagen

Vervoermiddelen: voertuig-ID en huurperiodes

Deze gegevens moeten doorlopend beschikbaar zijn, zodat de jaarlijkse rapportage volledig en correct kan worden samengesteld. Voor accountants: help klanten inkomsten correct te classificeren en beoordeel of hun systemen deze detaillering aankunnen.

Rapportagefrequentie en XML-formaten

DAC7-rapportage is geen eenmalige actie aan het einde van het jaar. Het proces bestaat uit:

Doorlopende vastlegging van transacties gedurende het jaar

Jaarlijkse indiening uiterlijk 31 januari over het voorgaande kalenderjaar

De indiening verloopt elektronisch in XML-formaat. Elk EU-land hanteert hierbij een eigen schema, wat de complexiteit verder vergroot.

“DAC7-rapportage is geen jaarafsluiting, maar een continu proces van verzamelen, verifiëren en monitoren.”

Voortdurende monitoring is essentieel

Compliance stopt niet bij onboarding. Platforms moeten continu bewaken of verkopers de rapportage drempels overschrijden:

€2.000 omzet of

30 transacties per jaar

Daarbij hoort ook:

Actualiseren van gegevens bij adres- of woonplaats wijzigingen

Vernieuwen van verlopen documenten

Real-time monitoring van omzet en transacties

Voor accountants: adviseer klanten een vaste monitoring structuur in te richten, met duidelijke signalen wanneer actie vereist is.

De grootste uitdagingen in de praktijk

Veel platforms ervaren DAC7 als een structurele belasting, vooral door:

Versnipperde data over CRM’s, PSP’s en spreadsheets

Verschillende XML-vereisten per EU-lidstaat

Handmatige verificatie die onboarding vertraagt

Verkopers die afhaken door complexe processen

“Zonder automatisering besteden platforms meer tijd aan het najagen van data dan aan het laten groeien van hun business.”

Van compliance-last naar advies kans

DAC7 hoeft geen rem op groei te zijn. Platforms die processen goed inrichten, kunnen:

Vertrouwen opbouwen bij toezichthouders en verkopers

Fouten en handmatig werk verminderen

Eenvoudiger uitbreiden naar andere EU-markten

Een soepelere onboarding bieden dan concurrenten

Voor accountants ligt hier een duidelijke kans: positioneer DAC7 niet alleen als verplichting, maar als aanleiding voor beter ingerichte processen en strategisch advies.

Hoe technologie accountants en platforms ondersteunt

Moderne compliance-oplossingen zoals Supplied automatiseren grote delen van het DAC7-proces:

Realtime validatie van TIN’s en btw-nummers

Automatische documentverwerking bij onboarding

Doorlopende monitoring van transacties en drempels

Generatie van correcte XML-rapportages met één klik

Door automatisering verschuift DAC7 van een zichtbare last naar een achtergrondproces dat structureel meedraait.

“Dezelfde processen die als last voelen – onboarding, verificatie en rapportage – kunnen juist groeimotoren worden als ze goed zijn ingericht.”

Conclusie

DAC7 draait niet om data verzamelen alleen, maar om het opzetten van robuuste, herhaalbare processen. Voor accountants betekent dit een verschuiving van controle naar begeleiding en advies. Met de deadline van 31 januari in zicht is dit hét moment om klanten actief te ondersteunen bij hun DAC7-aanpak.

