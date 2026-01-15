DAC7-rapportage richting 31 januari: wat accountants nu praktisch moeten regelen

Hoe verloopt de DAC7-rapportage concreet en welke rol speelt de accountant hierin?
Voor accountants betekent DAC7 meer dan alleen kennis van de regelgeving. Klanten verwachten begeleiding bij processen, systemen en risico’s. In dit artikel leest u welke stappen nodig zijn om DAC7 correct in te richten en waar accountants het verschil kunnen maken.
Welke verkopers informatie moet worden verzameld en gecontroleerd?
DAC7 vereist dat platforms uitgebreide en betrouwbare verkopers informatie verzamelen en bewaren. Dit gaat verder dan reguliere onboarding gegevens en vormt de basis voor fiscale rapportage richting de Belastingdienst.
Voor natuurlijke personen gaat het onder andere om:
- Naam, adres en geboortedatum
- TIN (Tax Identification Number)
Voor rechtspersonen:
- Statutaire naam en bedrijfsregistratienummer
- TIN
- Gegevens van eventuele vaste EU-inrichtingen
Belangrijk: verzamelen alleen is onvoldoende. DAC7 verplicht ook tot verificatie.
- TIN’s en btw-nummers moeten worden gevalideerd via officiële EU-registers zoals VIES
- Adressen moeten worden onderbouwd met betrouwbare documenten, zoals identiteitsbewijzen, bankafschriften of energierekeningen
Voor accountants: toets of uw klanten beschikken over structurele processen voor identificatie en validatie, en niet vertrouwen op handmatige controles vlak voor de deadline.
Financiële gegevens en transacties: meer detail dan je denkt
Naast identificatiegegevens moeten platforms ook financiële informatie per verkoper vastleggen en rapporteren, waaronder:
- Bruto uitbetalingen (vóór aftrek van commissies)
- Aantal transacties per rapportagejaar
- Ingehouden fees, commissies of belastingen
Voor sommige activiteiten gelden aanvullende eisen:
- Onroerend goed: volledig adres en aantal verhuurdagen
- Vervoermiddelen: voertuig-ID en huurperiodes
Deze gegevens moeten doorlopend beschikbaar zijn, zodat de jaarlijkse rapportage volledig en correct kan worden samengesteld. Voor accountants: help klanten inkomsten correct te classificeren en beoordeel of hun systemen deze detaillering aankunnen.
Rapportagefrequentie en XML-formaten
DAC7-rapportage is geen eenmalige actie aan het einde van het jaar. Het proces bestaat uit:
- Doorlopende vastlegging van transacties gedurende het jaar
- Jaarlijkse indiening uiterlijk 31 januari over het voorgaande kalenderjaar
De indiening verloopt elektronisch in XML-formaat. Elk EU-land hanteert hierbij een eigen schema, wat de complexiteit verder vergroot.
“DAC7-rapportage is geen jaarafsluiting, maar een continu proces van verzamelen, verifiëren en monitoren.”
Voortdurende monitoring is essentieel
Compliance stopt niet bij onboarding. Platforms moeten continu bewaken of verkopers de rapportage drempels overschrijden:
- €2.000 omzet of
- 30 transacties per jaar
Daarbij hoort ook:
- Actualiseren van gegevens bij adres- of woonplaats wijzigingen
- Vernieuwen van verlopen documenten
- Real-time monitoring van omzet en transacties
Voor accountants: adviseer klanten een vaste monitoring structuur in te richten, met duidelijke signalen wanneer actie vereist is.
De grootste uitdagingen in de praktijk
Veel platforms ervaren DAC7 als een structurele belasting, vooral door:
- Versnipperde data over CRM’s, PSP’s en spreadsheets
- Verschillende XML-vereisten per EU-lidstaat
- Handmatige verificatie die onboarding vertraagt
- Verkopers die afhaken door complexe processen
“Zonder automatisering besteden platforms meer tijd aan het najagen van data dan aan het laten groeien van hun business.”
Van compliance-last naar advies kans
DAC7 hoeft geen rem op groei te zijn. Platforms die processen goed inrichten, kunnen:
- Vertrouwen opbouwen bij toezichthouders en verkopers
- Fouten en handmatig werk verminderen
- Eenvoudiger uitbreiden naar andere EU-markten
- Een soepelere onboarding bieden dan concurrenten
Voor accountants ligt hier een duidelijke kans: positioneer DAC7 niet alleen als verplichting, maar als aanleiding voor beter ingerichte processen en strategisch advies.
Hoe technologie accountants en platforms ondersteunt
Moderne compliance-oplossingen zoals Supplied automatiseren grote delen van het DAC7-proces:
- Realtime validatie van TIN’s en btw-nummers
- Automatische documentverwerking bij onboarding
- Doorlopende monitoring van transacties en drempels
- Generatie van correcte XML-rapportages met één klik
Door automatisering verschuift DAC7 van een zichtbare last naar een achtergrondproces dat structureel meedraait.
“Dezelfde processen die als last voelen – onboarding, verificatie en rapportage – kunnen juist groeimotoren worden als ze goed zijn ingericht.”
Conclusie
DAC7 draait niet om data verzamelen alleen, maar om het opzetten van robuuste, herhaalbare processen. Voor accountants betekent dit een verschuiving van controle naar begeleiding en advies. Met de deadline van 31 januari in zicht is dit hét moment om klanten actief te ondersteunen bij hun DAC7-aanpak.
Wilt u weten hoe Supplied accountants en digitale platforms ondersteunt bij het slim inrichten van DAC7-compliance?
