Wie moet voldoen aan DAC7? En waarom accountants nú moeten handelen

Voor wie geldt DAC7 nu precies, en welke verplichtingen hebben deze klanten?
Daarom zoomen we in dit artikel opnieuw in op de kern: wie moet voldoen aan DAC7, welke activiteiten vallen binnen de scope, en welke rol accountants hierin spelen richting hun klanten met digitale platform activiteiten.
Wat is DAC7 ook alweer?
DAC7 is de zevende wijziging van de Europese Richtlijn voor administratieve samenwerking. Sinds 1 januari 2023 verplicht deze richtlijn digitale platforms om gegevens van verkopers (zowel particulieren als bedrijven) te verzamelen, verifiëren en rapporteren aan de belastingautoriteiten.
Het doel: meer fiscale transparantie en het tegengaan van belastingontwijking in de digitale economie. Onder DAC7 vallen o.a.:
- Verkoop van goederen
- Verhuur van onroerend goed
- Verhuur van vervoermiddelen
- Persoonlijke diensten (freelancers, consultants, klussers)
De regels gelden zowel voor EU-platforms als voor niet-EU platforms die verkopers of klanten in Europa bedienen.
Wie moet aan DAC7 voldoen?
Een platform is rapportageplichtig zodra het:
- een digitale omgeving faciliteert waar verkopers en kopers met elkaar handelen (bijvoorbeeld de gig economy)
- inkomstenstromen mogelijk maakt of structureel bemiddelt
- verkopers heeft die boven de DAC7-drempels vallen:
€2.000 omzet per jaar of 30+ transacties
Dit treft o.a.:
- e-commerce marktplaatsen
- vakantie- en woningverhuur platformen
- deel- en vervoersdiensten
- platforms voor persoonlijke of digitale diensten
Let op: ook kleine of niche-platforms vallen onder DAC7. In ons eerdere artikel zagen we dat vooral MKB-platforms nog onvoldoende voorbereid zijn en dit wordt een risico richting 31 januari 2026.
Wat moeten platforms concreet doen?
Platforms moeten o.a.:
1. Verkopers volledig identificeren
Naam, adres, geboortedatum, TIN/btw-nummer, bankgegevens inclusief documenten controle en validatie via officiële registers.
2. Transacties monitoren
Aantal transacties en totaal ontvangen bedragen inclusief drempel bewaking gedurende het jaar.
3. Rapporteren vóór 31 januari
Jaarlijkse elektronische indiening in XML-formaat bij de belastingdienst.
4. Audit-ready administratie bijhouden
Gegevens en documentatie 5–10 jaar bewaren. Niet-naleving kan leiden tot boetes (tot €50.000), dwingende maatregelen of reputatieschade.
Wat betekent dit voor accountants?
In ons artikel van 14 november schreven we al dat accountants steeds vaker worden gezien als het eerste aanspreekpunt rond DAC7. De vragen nemen toe:
- Moet mijn klant rapporteren?
- Wat is de juiste interpretatie van de regels?
- Hoe controleren we verkopers?
- Hoe zit het met AVG en bewaarplichten?
Hier ontstaat een duidelijke advies kans.
De 5 aandachtspunten voor accountants:
1. Identificeer DAC7-klanten binnen uw portefeuille
Welke klanten beheren platforms?
Welke klanten verkopen via platforms?
Welke activiteiten vallen binnen de DAC7-definitie?
2. Beoordeel dataprocessen en onboarding
Zijn TIN’s, btw-nummers en adressen correct gevalideerd?
Is de onboarding betrouwbaar en sluit deze fraude uit?
3. Richt een rapportage kalender in
Met interne deadlines ruim vóór 31 januari.
Kwartaal Reviews voorkomen achterstanden.
4. Ondersteun klanten bij juridische & AVG-vragen
DAC7 brengt stevige documentatie- en bewaarplichten met zich mee.
5. Ontwikkel DAC7 als adviesdienst
Steeds meer kantoren bieden DAC7-rapportage of verkopers onboarding aan als aanvullende dienst, vaak in combinatie met technologiepartners.
Kortom: DAC7 biedt accountants een kans om hun rol als trusted advisor te versterken.
Hoe Supplied accountants en platforms ondersteunt
Supplied biedt een end-to-end oplossing die het volledige DAC7-proces automatiseert.
Automatische verkopers onboarding
TIN-, btw- en identiteit validatie via officiële registers.
Slimme documentverwerking
Geen handmatige pdf-controles meer; AI verwerkt alles automatisch.
Realtime dashboards en audittrails
Direct inzicht in ontbrekende gegevens en compliant/noncompliant verkopers.
Automatische XML-rapportages voor alle EU-lidstaten
Supplied levert de juiste bestanden in het correcte schema, foutloos en op tijd. Hierdoor kunnen accountants zich richten op advies en kwaliteitscontrole in plaats van administratieve handelingen.
Conclusie
DAC7 is een verplichting waar geen enkel platform omheen kan. Maar juist accountants spelen een sleutelrol in het voorbereiden, begeleiden en controleren van klanten. Met de naderende deadline van 31 januari 2026 is nu het moment om processen, tooling en klantinventarisaties op orde te brengen. Technologie zoals Supplied maakt dit niet alleen makkelijker — het transformeert DAC7 van een last naar een waardevolle advieskans.
Meer weten over DAC7-ondersteuning via Supplied? Bezoek onze website: Supplied voor accountancy of plan vrijblijvend een gesprek via de banner hieronder.
