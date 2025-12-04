Wie moet voldoen aan DAC7? En waarom accountants nú moeten handelen

In ons eerdere artikel van 14 november bespraken we waarom accountants juist nu in actie moeten komen richting de komende DAC7-deadline van 31 januari 2026. Veel kantoren zijn inmiddels gestart met inventariseren en voorbereiden — maar één vraag blijft terugkomen:

Voor wie geldt DAC7 nu precies, en welke verplichtingen hebben deze klanten?

Daarom zoomen we in dit artikel opnieuw in op de kern: wie moet voldoen aan DAC7, welke activiteiten vallen binnen de scope, en welke rol accountants hierin spelen richting hun klanten met digitale platform activiteiten.

Wat is DAC7 ook alweer?

DAC7 is de zevende wijziging van de Europese Richtlijn voor administratieve samenwerking. Sinds 1 januari 2023 verplicht deze richtlijn digitale platforms om gegevens van verkopers (zowel particulieren als bedrijven) te verzamelen, verifiëren en rapporteren aan de belastingautoriteiten.

Het doel: meer fiscale transparantie en het tegengaan van belastingontwijking in de digitale economie. Onder DAC7 vallen o.a.:

Verkoop van goederen

Verhuur van onroerend goed

Verhuur van vervoermiddelen

Persoonlijke diensten (freelancers, consultants, klussers)

De regels gelden zowel voor EU-platforms als voor niet-EU platforms die verkopers of klanten in Europa bedienen.

Wie moet aan DAC7 voldoen?

Een platform is rapportageplichtig zodra het:

een digitale omgeving faciliteert waar verkopers en kopers met elkaar handelen (bijvoorbeeld de gig economy)

inkomstenstromen mogelijk maakt of structureel bemiddelt

verkopers heeft die boven de DAC7-drempels vallen:

€2.000 omzet per jaar of 30+ transacties

Dit treft o.a.:

e-commerce marktplaatsen

vakantie- en woningverhuur platformen

deel- en vervoersdiensten

platforms voor persoonlijke of digitale diensten

Let op: ook kleine of niche-platforms vallen onder DAC7. In ons eerdere artikel zagen we dat vooral MKB-platforms nog onvoldoende voorbereid zijn en dit wordt een risico richting 31 januari 2026.

Wat moeten platforms concreet doen?

Platforms moeten o.a.:

1. Verkopers volledig identificeren

Naam, adres, geboortedatum, TIN/btw-nummer, bankgegevens inclusief documenten controle en validatie via officiële registers.

2. Transacties monitoren

Aantal transacties en totaal ontvangen bedragen inclusief drempel bewaking gedurende het jaar.

3. Rapporteren vóór 31 januari

Jaarlijkse elektronische indiening in XML-formaat bij de belastingdienst.

4. Audit-ready administratie bijhouden

Gegevens en documentatie 5–10 jaar bewaren. Niet-naleving kan leiden tot boetes (tot €50.000), dwingende maatregelen of reputatieschade.

Wat betekent dit voor accountants?

In ons artikel van 14 november schreven we al dat accountants steeds vaker worden gezien als het eerste aanspreekpunt rond DAC7. De vragen nemen toe:

Moet mijn klant rapporteren?

Wat is de juiste interpretatie van de regels?

Hoe controleren we verkopers?

Hoe zit het met AVG en bewaarplichten?

Hier ontstaat een duidelijke advies kans.

De 5 aandachtspunten voor accountants:

1. Identificeer DAC7-klanten binnen uw portefeuille

Welke klanten beheren platforms?

Welke klanten verkopen via platforms?

Welke activiteiten vallen binnen de DAC7-definitie?

2. Beoordeel dataprocessen en onboarding

Zijn TIN’s, btw-nummers en adressen correct gevalideerd?

Is de onboarding betrouwbaar en sluit deze fraude uit?

3. Richt een rapportage kalender in

Met interne deadlines ruim vóór 31 januari.

Kwartaal Reviews voorkomen achterstanden.

4. Ondersteun klanten bij juridische & AVG-vragen

DAC7 brengt stevige documentatie- en bewaarplichten met zich mee.

5. Ontwikkel DAC7 als adviesdienst

Steeds meer kantoren bieden DAC7-rapportage of verkopers onboarding aan als aanvullende dienst, vaak in combinatie met technologiepartners.

Kortom: DAC7 biedt accountants een kans om hun rol als trusted advisor te versterken.

Hoe Supplied accountants en platforms ondersteunt

Supplied biedt een end-to-end oplossing die het volledige DAC7-proces automatiseert.

Automatische verkopers onboarding

TIN-, btw- en identiteit validatie via officiële registers.

Slimme documentverwerking

Geen handmatige pdf-controles meer; AI verwerkt alles automatisch.

Realtime dashboards en audittrails

Direct inzicht in ontbrekende gegevens en compliant/noncompliant verkopers.

Automatische XML-rapportages voor alle EU-lidstaten

Supplied levert de juiste bestanden in het correcte schema, foutloos en op tijd. Hierdoor kunnen accountants zich richten op advies en kwaliteitscontrole in plaats van administratieve handelingen.

Conclusie

DAC7 is een verplichting waar geen enkel platform omheen kan. Maar juist accountants spelen een sleutelrol in het voorbereiden, begeleiden en controleren van klanten. Met de naderende deadline van 31 januari 2026 is nu het moment om processen, tooling en klantinventarisaties op orde te brengen. Technologie zoals Supplied maakt dit niet alleen makkelijker — het transformeert DAC7 van een last naar een waardevolle advieskans.

