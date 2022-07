Baker Tilly tikt gemeente De Bilt op de vingers

De gemeente De Bilt sluit de jaarrekening 2021 af met een voordelig saldo van ruim €2,0 miljoen. Wel ziet controlerend accountant Baker Tilly aanleiding om een afkeurend oordeel te geven met betrekking tot de rechtmatigheid. De Utrechtse gemeente toont zich schuldbewust en laat in een verklaring weten dat er de komende jaren aandacht nodig is voor het op orde brengen van de administratie.

Afkeuring Baker Tilly

Het afkeurende oordeel van Baker Tilly betreffende de rechtmatigheid heeft er onder anderen mee te maken dat er in de jaarrekening voor een bedrag van € 3,5 miljoen aan lasten is opgenomen die samenhangen met de inkopen van diensten die niet conform de Europese aanbestedingsregels zijn aanbesteed, waar dit wel vereist was. Ook is voor een bedrag van € 0,7 miljoen aan investeringen geactiveerd waarvoor door de gemeenteraad geen krediet ter beschikking is gesteld. Ook is in de jaarrekening een vordering op een verbonden partij voor een bedrag van € 0,1 miljoen niet opgenomen. Hierdoor zijn de lasten voor een zelfde bedrag te hoog verantwoord. Als gevolg hiervan zijn deze lasten niet rechtmatig tot stand gekomen. De totale rechtmatigheidsfout van € 4,3 miljoen overschrijdt het in de paragraaf “Materialiteit” genoemde percentage voor fouten.

‘Inzetten op verbetering financieel beheer’

De gemeente De Bilt reageert: ‘Na de afgelopen jaren ingezet te hebben op het opvangen van tekorten en het verbeteren van de schuldpositie, zien we dat de focus de komende jaren moet komen te liggen op het verbeteren van onderdelen van de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door een bijzonder hoge werkdruk en ziekteverzuim. De coronacrisis en de extra opvang van vluchtelingen kwamen boven op de taken van het Rijk in het sociaal domein, die we de afgelopen jaren erbij hebben gekregen. Deze inspanningen hebben hun tol geëist. Een aantal bedrijfsvoeringprocessen, zoals inkoop en aanbesteding, zijn het afgelopen jaar niet goed gegaan. We zullen dat de komende jaren moeten verbeteren. De accountant bevestigt dat met een afkeurende verklaring op het deel rechtmatigheid.’