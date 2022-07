Ondernemer aangehouden vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

De FIOD heeft dinsdag een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator.

De verdachte Eindhovenaar was zowel bestuurder als aandeelhouder van meerdere failliete ondernemingen. Ondanks de verzoeken van de curator verstrekte de verdachte ondernemer onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig. Ook had hij volgens de curator schuldeisers benadeeld door onttrekkingen uit de boedel.

Onttrekkingen

Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat verdachte buitensporige uitgaven heeft verricht en boven zijn stand is gaan leven op kosten van zijn bedrijven. De levensstijl werd vermoedelijk bekostigd door onttrekkingen via de bankrekeningen en het aangaan van schulden bij de ondernemingen. Op een gegeven moment waren de bedrijven niet meer in staat om zijn levensstijl te bekostigen. Ze kregen onoverkomelijke betalingsproblemen en hun faillissement werd aangevraagd. Vermoedelijk had de verdachte voor ruim 2,6 miljoen euro wederrechtelijk voordeel door de buitensporige uitgaven en het onttrekken van goederen aan de boedel.

De man is overbracht naar een cellencomplex in Eindhoven voor verhoor, meldt de FIOD. Tijdens doorzoekingen in zijn woning en twee bedrijfspanden in Veghel is beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers en een auto. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.