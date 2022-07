Onderzoek Deloitte naar mondkapjesdeal opnieuw vertraagd

Het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en het ministerie van VWS heeft opnieuw vertraging opgelopen. Deloitte levert het rapport pas medio september aan bij minister Conny Helder (VWS).

Helder had de Tweede Kamer beloofd het rapport in het reces te sturen. ‘Ik betreur deze latere oplevering uiteraard ten zeerste’, schrijft ze aan de Kamer. Het uitstel wordt met name veroorzaakt doordat meerdere betrokkenen gebruik zullen maken van een verlengde termijn voor wederhoor.

Meer tijd voor wederhoor

De minister heeft eind juni met Deloitte over de nieuwe vertraging gesproken. Helder: ‘Hieruit blijkt dat verschillende betrokkenen aanzienlijk meer tijd voor wederhoor nodig hebben vanwege de omvang van het rapport: documentatie wordt nauwgezet en gedetailleerd gelezen en betrokkenen nemen gemiddeld meer tijd dan was verwacht. Daarnaast geeft het onderzoeksbureau aan dat op verzoek van betrokkenen meerdere wederhoorsessies noodzakelijk zijn vanwege ontvangen commentaar van andere geïnterviewden en aangeleverde aanvullende documentatie die bij hen is teruggelegd. Ook speelt de grote omvang van voor wederhoor uitgenodigde personen en organisaties een rol. De beschikbaarheid van betrokkenen in de zomer is tot slot van invloed op de gewenste doorlooptijd in dit proces van hoor en wederhoor. Net als uw Kamer hecht ik veel waarde aan een zo snel mogelijke afronding van het onderzoek. Zoals ik al vaker heb benadrukt, vind ik het echter ook van belang dat zorgvuldigheid en volledigheid voorop blijven staan.’

Kosten onderzoek

Het onderzoek van Deloitte, dat breder is dan de deal met Relief Goods Alliance van Van Lienden, heeft het ministerie tot nu tot 4,7 miljoen euro exclusief btw gekost. Dit bedrag gaat nog oplopen, zegt Helder, ‘aangezien het onderzoek nog niet klaar is en het nog twee aanvullende deelonderzoeken behelst’.

Kamerbrief over Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli ’22