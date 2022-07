Accountant-leerkracht Frank Hordijk stuwt leerlingen naar topprestaties

Leerlingen van de Culemborgse scholengemeenschap Lek en Linge haalden bij het eindexamen bedrijfseconomie een score waarop andere scholen alleen maar jaloers kunnen zijn. Mede dankzij de lessen van accountant Frank Hordijk.

Docent Frank Hordijk kan tevreden zijn. Zijn leerlingen haalden bij het examen bedrijfseconomie de hoogste cijfers van Nederland. Zijn 46 pupillen scoorden gemiddeld een 7,29, wat bijna een punt hoger is dan het landelijk gemiddelde. Dat levert een percentielscore op van 100. De percentielscore laat zien hoeveel andere scholen betere cijfers hebben, in dit geval 0 procent. Van de leerlingen haalden twee een onvoldoende, een 4,5 en een 5,3. De rest bleef aan de goede kant van de streep, met een 9,7 als topper.

‘Les geven leuker’

Register-accountant Hordijk is mede-eigenaar van accountantskantoor Hordijk & Hordijk uit Culemborg. Het kantoor bedient vooral het grotere bedrijfsleven. Omdat bij lesgeven ‘gewoon nog leuker’ vindt werkt hij sinds 2009 een aantal dagen als docent op Lek en Linge. Hordijk houdt er onorthodoxe lesmethoden op na. Zo maakte hij enkele jaren geleden al tientallen instructiefilmpjes waarin hij alle hoeken van het vak bedrijfseconomie verkende. Omdat hij vond dat de kwaliteit beter kon, bracht hij dit schooljaar vele dagen door in het dramalokaal van de school om ruim honderd nieuwe filmpjes te maken en die in april online te zetten. Puur voor de lol, zo zegt hij in Algemeen Dagblad.

Beste?

Het is niet voor het eerst dat Hordijk met zijn leerlingen de beste van Nederland is. Ook in 2018/2019 had hij een percentielscore van 100. Zoals het een accountant betaamt, weet de docent dat je voorzichtig moet zijn met het interpreteren van cijfers. Of Lek en Linge álle Nederlandse scholen achter zich laat, weet Hordijk niet helemaal zeker. ‘In elk geval de scholen die Magister gebruiken, het elektronische leerling- envolgsysteem.’ Het valt niet uit te sluiten dat een school die niet op Magister zit nóg hoger heeft gescoord, al is die kans klein.

Bron: Algemeen Dagblad