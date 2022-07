Opties voor rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3 verder uitgewerkt

Er zijn verschillende opties in kaart gebracht om niet-bezwaarmakers tegen de box 3- heffing ook rechtsherstel te bieden, ook al is dit juridisch niet verplicht. Dat heeft staatsecretaris Van Rij vrijdag laten weten. Op verzoek van de Tweede Kamer is ook gekeken naar mogelijkheden om het rechtsherstel toe te spitsen op kleinere vermogens.

Afhankelijk van de gekozen optie kan de aanvullende budgettaire impact oplopen tot €7 miljard, meldt Van Rij. Het kabinet verwacht met Prinsjesdag een keuze te maken of er rechtsherstel geboden wordt aan niet-bezwaarmakers. Na het debat met de Tweede Kamer kan daarna definitieve besluitvorming plaatsvinden. Belastingplichtigen hoeven nu nog niks te doen om in aanmerking te komen voor eventueel rechtsherstel, schrijft Van Rij in zijn Kamerbrief.

In de brief wordt ingegaan op de mogelijke vormgeving en overwegingen bij de volgende scenario’s:

Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers; Volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers; of Gedeeltelijk rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers, waarbij verschillende mogelijkheden zijn uitgewerkt.

De komende tijd wordt nog onderzocht wat de gevolgen van de opties voor de uitvoering zijn. Het kabinet weegt daarbij ook of een oplossing rechtvaardig is en juridisch houdbaar.

Staatssecretaris Van Rij: “Het is juridisch niet verplicht om niet-bezwaarmakers te compenseren, omdat hun aanslag al definitief vaststaat. Toch begrijp ik ook de mensen die aangeven dat zij zich in hun rechtsgevoel gekrenkt voelen. We hebben nu de verschillende mogelijkheden onderzocht die er zijn om hen rechtsherstel te bieden. De keuze of we dat gaan doen hangt nadrukkelijk af van of dit ook uitvoerbaar is en van de budgettaire gevolgen. De huidige herstelactie vraagt al veel van de Belastingdienst. En we kunnen als kabinet het geld maar één keer uitgeven. Gelet op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de impact op de koopkracht, staat het kabinet de komende maanden nog voor een grote opgave met moeilijke keuzes.”

Kamerbrief over scenario’s herstel voor niet-bezwaarmakers box 3

(MinFin)