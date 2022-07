Controle Belastingdienst op gegevens werknemersverzekeringen

De Belastingdienst heeft bij een controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen verschillen geconstateerd bij een aantal werkgevers. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Deze werkgevers ontvangen hierover rond 27 juli een brief.

In de brief verzoekt de Belastingdienst de aangiften loonheffingen te corrigeren of een verklaring te geven voor de vastgestelde verschillen. Het gaat om de loonaangiften over de eerste 4 aangiftetijdvakken van 2022. Dit geldt zowel voor maand- als vierwekenaangiften.

Wat moet je doen?

Als je de aangiften niet hebt gecorrigeerd, controleer dan aan de hand van het overzicht bij de brief of je de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed hebt ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, stuur dan een e-mail met een verklaring voor de vastgestelde verschillen. Heb je een aangifte niet goed ingevuld, corrigeer deze dan zo snel mogelijk. In dat geval hoef je de Belastingdienst niet te mailen.

Als je 1 of meer aangiften wel hebt gecorrigeerd, ga dan na of de gegevens in de aangiften na de correcties overeenkomen met de verwachting van de Belastingdienst. Zijn er nog steeds verschillen? Mail dan een verklaring voor de verschillen of corrigeer de aangifte(n) nog een keer. Komen de gegevens na de correcties met die van de Belastingdienst overeen, dan hoef je niets te doen.

