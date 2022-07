‘Verplichte loondoorbetaling werkgevers belemmering bij arbeidsdeelname ouderen en arbeidsbeperkten’

De verplichting voor werkgevers om het loon van zieke werknemers twee jaar door te betalen weerhoudt veel ondernemers er van om ouderen en arbeidsbeperkten in dienst te nemen, ondanks de krappe arbeidsmarkt.Dat stellen verschillende deskundigen en ondernemers in een reportage van Nieuwsuur.

Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen pleit voor een verkorting van de loondoorbetalingsverplichting. Want hoewel de gemiddelde arbeidsdeelname hoog is, loopt Nederland achter ten opzichte van veel andere Europese landen als het gaat om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking en ouderen. De lange loondoorbetalingsverplichting wordt door veel ondernemers als een te groot risico gezien. Bedrijven kunnen zich daar weliswaar tegen verzekeren, maar vanwege de premiekosten doet lang niet iedereen dat.

Kabinet ziet verkorting niet zitten

Het kabinet is overigens niet van plan om iets te doen aan de periode van loondoorbetaling van twee jaar. Wel wil de coalitie de regeling verbeteren, door in het tweede ziektejaar in te zetten op terugkeer bij een andere werkgever. Werkgeversorganisaties en vakbonden onderhandelen nog over de uitvoering daarvan.

Bij het CDA wordt momenteel wel gewerkt aan een wetsvoorstel dat er voor moet zorgen dat kleine ondernemers niet meer verantwoordelijk zijn voor het loon van medewerkers die door roekeloosheid ziek zijn geworden.

Bron: NOS