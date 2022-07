Ondernemers wachten op overheid bij toename coronabesmettingen

Mocht er in het najaar weer een sterke piek komen in het aantal coronabesmettingen, dan zullen de horeca en de winkels niet uit zichzelf actie ondernemen. Er wordt gewacht op overheidsmaatregelen.

Dat tekent Nu.nl op na een rondgang bij supermarkten, winkeliers en de horeca. Niet slim, denken arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare: ‘Bedrijven moeten profiteren van de kennis die ze hebben opgedaan in de afgelopen twee jaar. Werkgevers moeten er daarom alles aan doen om besmettingen op de werkvloer te voorkomen, zodat de overheid geen harde maatregelen hoeft te nemen’, laat ArboNed weten. Dat zag in juni het ziekteverzuim al oplopen en adviseert bedrijven weer meer op thuiswerken over te schakelen en meer afstand te houden op de werkvloer.

Sectorplannen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) meldt dat het kabinet verschillende sectoren heeft gevraagd om een sectorplan voor als het coronavirus weer oplaait. Zelf heeft het deze maand een sectorplan gepresenteerd met adviezen, maar de horecaclub blijft kritisch op het idee van zulke plannen, omdat de bal dan te veel bij de ondernemer komt te liggen. ‘We zijn van mening dat de overheid de enige verantwoordelijke is als het gaat om het nemen van zwaarwegende maatregelen, ingegeven door een acute medische situatie.’

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) geeft aan dat supermarkten een advies van het RIVM meteen overnemen. ‘Maar we gaan niet vooraf zelf interpreteren wat we moeten doen, we zijn niet de deskundigen op dat gebied.’ INretail, de vereniging van sport- en modezaken, zegt dat winkeliers inmiddels alweer desinfecterende handgel bij de deur hebben staan.

Bron: Nu.nl