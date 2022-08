Lansigt trekt van Ridderkerk naar Barendrecht

De Ridderkerkse vestiging van Lansigt verhuist volgend jaar naar Barendrecht, waar een vrijstaand kantoorgebouw aan de Kopenhagen 1 wordt betrokken.

‘We zien dit als een mooie stap vooruit’, aldus Sjaak Lagerwerf, vestigingsdirecteur Lansigt Ridderkerk. ‘De ligging van het pand spreekt ons aan, ook met het oog op de arbeidsmarkt. Er is ruimte voor een verdere groei van onze organisatie. We verwachten medio 2023 te kunnen verhuizen.’ Het gebouw is circa 2.100 m2 groot. Dit najaar start de verbouwing van het interieur, dat dezelfde uitstraling krijgt als de inrichting van de kantoren in Alphen aan den Rijn en Gouda. Die zijn in 2021 en 2022 al verbouwd.

Lansigt telt ruim 120 fte aan medewerkers en is de nummer 37 in de AV Top 50 met een omzet van € 14,7 miljoen (2020).