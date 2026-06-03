Personalia | Lansigt benoemt twee nieuwe directieleden

Per 1 juli treden Marc van den Eijnden en Wim van Groningen toe tot de directie van Lansigt.

RA Van den Eijnden (rechts) heeft brede ervaring in audit en duurzaamheid; hij werkt sinds 2018 bij Lansigt en is sinds 2021 parnter. Daarvoor was hij werkzaam bij KPMG. Van Groningen stapte begin 2024 over vanuit PwC en is sinds begin vorig jaar partner Fiscaal. Hij heeft fiscaal-juridische expertise en een sterke focus op innovatie. “Beide collega’s combineren inhoudelijke kwaliteit met betrokkenheid bij klanten en collega’s, precies wat ondernemers vandaag nodig hebben.”

Fusie met Confianza

De toetreding van de twee nieuwe directieleden valt samen met de fusie tussen Lansigt en Confianza accountants, waardoor de directie vanaf 1 juli uit twaalf leden zal bestaan. “Vanuit een brede vertegenwoordiging van vakgebieden werkt Lansigt verder aan duurzame groei en hoogwaardige dienstverlening voor ondernemers in het (groot) mkb.”