Lijstje | Alle AV Top50-lijsten in één handig overzicht

Zoals hoofdredacteur Misha al in zijn voorwoord schreef: lijstjes, wie is er niet gek op? Daarom een lijstje met álle lijstjes uit de AV Top50, zodat je niet hoeft te zoeken.

1. De AV Top 50 lijst

Zoals ieder jaar presenteert Full Finance in samenwerking met Accountancy Vanmorgen de AV-Top 50, de ranglijst van de grootste accountantskantoren in Nederland. De lijst is gebaseerd op de omzetcijfers over 2024 (of bij een gebroken boekjaar: 2023/2024). Waar 2023 al het begin markeerde van een nieuwe fase, zien we in 2024 een duidelijke versnelling: private equity drukt zijn stempel op de sector.

2. De Assurance Top 30

De jaarlijkse ranking van de grootste dertig accountantskantoren op basis van assuranceomzet laat ook dit jaar een levendig beeld zien. De cijfers over 2024 tonen een markt waarin het aantal controleopdrachten niet echt groeit, maar waarin kantoren zich onderscheiden door strategische keuzes, arbeidsmarktpositionering en soms specialisatie.

3. Administratiekantoren: de Top 20 van 2025

Private equity (PE) weet na de accountancy inmiddels ook de markt van administratiekantoren weet te vinden. Zulke investeerders zullen hun verwachtingen waarschijnlijk wel wat moeten bijstellen, aangezien de markt van administratiekantoren sterk versnipperd is en deze kantoren doorgaans kleiner zijn dan accountantskantoren.

