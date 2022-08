Big four groeit in de UK vooral in adviesdiensten aan auditklanten

De big four heeft vorig jaar opnieuw terrein verloren op de Britse markt, al is het verschil in groei een stuk kleiner dan in 2020. PwC, Deloitte, EY en KPMG boeken vooral meer omzet uit adviesdiensten aan controleklanten.

Dat blijkt uit de marktcijfers die toezichthouder FRC heeft bekendgemaakt. Deloitte blijft nummer 1, op korte afstand gevolgd door PwC. Het verschil tussen EY en KPMG is onderling ook vrij klein, daarachter is nummer vijf BDO nog ruim drie keer zo klein als nummer vier KPMG. MHA MacIntyre Hudson sluit de top 10 met een omzet onder de 100 miljoen pond. Bij de big four zijn de inkomsten vorig jaar met 4,6% gegroeid, tegen nog 2,7% in 2020. De kleinere kantoren zagen de groei fors teruglopen, van 13,1% naar 5,9%. Een verschuiving is zichtbaar bij de overige werkzaamheden bij controleklanten: die stegen bij de big four met 10%, terwijl de rest van de markt daar bijna 7% omzet verloor.

Next five groeit bij de kleinere beursbedrijven

Gemeten in inkomsten uit controlewerkzaamheden is PwC de grootste met 790 miljoen pond. Daarna volgen KPMG (646 miljoen) en EY (595 miljoen). Zoals eerdere jaren hebben de big four de complete markt voor de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in handen. In het segment daaronder verliezen ze echter terrein: in de top 250 hebben PwC, Deloitte, WY en KPMG nog iets meer dan 89% in handen, tegen ruim 91% in 2020.De ‘next five’ hebben hun aandeel daar fors vergroot, van 7,6% tot 10%.

Top 10 accountantskantoren in het Verenigd Koninkrijk

Naam Omzet 2021 in miljoenen Britse ponden 1 Deloitte 3.863 2 PwC 3.557 3 EY 2.754 4 KPMG 2.433 5 BDO 730 6 Grant Thornton 570 7 RSM 375 8 Mazars 234 9 Crowe 102 10 MHA MacIntyreHudson 75

Bron: FRC