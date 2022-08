Salarisverhoging ING-baas Hamers kon volgens tuchtrechter door de beugel

De raad van commissarissen van ING heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door bestuursvoorzitter Ralph Hamers in 2018 een salarisverhoging van 50% te geven, terwijl er een omvangrijke witwaszaak speelde waarbij de bank ruim driekwart miljard boete moest betalen. Dat oordeelt de Tuchtcommissie Banken.

De klachten gingen over drie commissarissen die in 2018 de beloning van Hamers (inclusief bonus) verhoogden tot iets meer dan € 3 miljoen per jaar. Dat is echter niet in strijd met de gedragsregels van de Bankierseed. ‘Wel is de Tuchtcommissie het met de aanklager van de Stichting Tuchtrecht Banken eens dat het beloningsvoorstel niet heeft bijgedragen aan het maatschappelijke vertrouwen in de bankensector.’

Beroepsverbod gevraagd

Het persbericht waarin het beloningsvoorstel werd aangekondigd, veroorzaakte veel ophef en afkeuring. De raad van commissarissen trok het voorstel daarna binnen een paar dagen weer in. Volgens de aanklager hebben de beëdigden bij het voorstel om het salaris van de bestuursvoorzitter substantieel te verhogen, niet de moreel-ethische afweging gemaakt die de Bankierseed van hen vraagt. De aanklager vroeg om een beroepsverbod van twee jaar voor twee van de beëdigden en een voorwaardelijk beroepsverbod van één jaar voor de derde beëdigde.

Spanningsveld

Maar dat gaat de tuchtcommissie te ver. Die vindt wel dat er een spanningsveld is tussen de kritische houding in de samenleving tegenover hoge beloningen voor bankiers en de internationale praktijk, waarin aan bankiers op topposities soms hoge beloningen worden betaald. Hamers is daarvan zelf een voorbeeld, want hij strijkt bij het Zwitserse UBS, waar hij sinds 2020 werkt, op jaarbasis € 12 miljoen op. ‘Volgens de tuchtcommissie is het eerst en vooral aan de bank om in dit spanningsveld een passende beloning vast te stellen. De tuchtcommissie kan slechts beoordelen of de beëdigden bij de totstandkoming van het beloningsvoorstel de gedragsregels voor bankiers hebben nageleefd, waaronder de vraag of zij hun taak integer en zorgvuldig hebben uitgevoerd. Volgens de tuchtcommissie is dat het geval geweest.’

Niet meer dan een inschattingsfout

De commissie stelt zelfs vast dat Hamers in eerdere jaren te karig bedeeld is geweest omdat het beleid was dat voor het salaris werd gekeken naar beloningen voor vergelijkbare functies binnen ondernemingen in de Euro Stoxx 50. ‘Dat beleid was echter voor de bestuursvoorzitter nooit uitgevoerd.’ De salarisverhoging moest Hamers weer op een marktconform niveau tillen. Wel wisten de commissarissen dat het voorstel publiekelijk ophef zou veroorzaken. ‘Zij hebben besloten dat in 2018 het belang van de bank zwaarder woog en hebben daaraan voorrang gegeven.’ Wel hebben de drie de maatschappelijke weerstand onderschat. ‘Dat sprake is geweest van meer dan een inschattingsfout van de omvang van de maatschappelijk verontwaardiging, heeft de Tuchtcommissie niet kunnen vaststellen.’