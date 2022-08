Nomineren voor Jan Zweekhorst Award

Voor het eerst is het mogelijk om kandidaten te nomineren voor de Jan Zweekhorst Award van SRA, meldt de beroepsorganisatie.

Het SRA-bestuur heeft in september 2021, het jaar van het plotselinge overlijden van voorzitter Jan Zweekhorst, besloten om jaarlijks – tijdens de algemene ledenvergadering van SRA – de Jan Zweekhorst Award uit te reiken. De award staat voor daadkracht, passie, inzet en betrokkenheid. Daarover meldt SRA: ‘Met de award gedenken we Jan, eren we zijn tomeloze inzet en energie voor SRA en de fiscale praktijk en houden we zijn gedachtegoed levend. Daarom wordt de award uitgereikt aan een persoon of organisatie binnen of buiten SRA, die zich in lijn met de verbindende visie van Jan praktisch onderscheidt op fiscaal gebied of in het bredere veld waarin de multidisciplinaire SRA-praktijken opereren.’

Wie kreeg de award eerder?

In 2021 kreeg Paul Gorissen, landelijk aanspreekpunt Horizontaal toezicht bij Belastingdienst MKB, de eerste editie van de award uitgereikt. Gorissen was samen met Jan een van de grondleggers en kartrekkers van horizontaal toezicht, waarbij ze geen uitdaging uit de weg gingen. Met na 15 jaar als uitkomst dat horizontaal toezicht – mede natuurlijk door andere betrokkenen – tot volle wasdom is gekomen. Het SRA-bestuur nomineerde Gorissen in 2021 vanwege de korte tijdsspanne voor het voordragen van kandidaten en er werd toen besloten om vanaf 2022 de prijs toe te kennen via een nominatie- en selectieprocedure met een onafhankelijke jury.

Doe mee en nomineer

Kent u een persoon of organisatie die u wilt kandideren, omdat die persoon of organisatie vanwege maatschappelijke betrokkenheid, passie en inzet heeft bijgedragen aan het fiscale, accountancy- of het bredere veld waarin de multidisciplinaire SRA-praktijken opereren? Meld die persoon of organisatie dan aan voor de Jan Zweekhorst Award 2022. Wees op tijd, want aanmelding kan uiterlijk tot en met 30 september. U kunt als SRA-lid of niet-SRA-lid uw kandidaat nomineren met een speciaal aanmeldingsformulier, waarin u ook meer over de procedure kunt lezen.

Uit welke personen bestaat de jury?

Alle aanmeldingen worden voorgelegd aan een jury. De jury bestaat uit de volgende drie personen: Mariëlle Spuijbroek, lid van de commissie Fiscaal van SRA en partner en belastingadviseur van Moore DRV, Paul Dinkgreve, accountant en bestuurslid SRA, en Ruud van den Dool, lid van de commissie Fiscaal van SRA en fiscaal onderzoeker en publicist.

Bekendmaking winnaar op de SRA-Dag

Op de SRA-Dag, vrijdag 9 december, wordt de Jan Zweekhorst Award 2022 uitgereikt. Bent u SRA-lid, noteer die datum dan alvast in uw agenda.