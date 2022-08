Japanse fiscus wil dat jongeren meer gaan drinken

Japanse jongeren drinken te weinig alcohol. Daarom lopen de inkomsten van de Japanse fiscus behoorlijk terug. Een campagne moet de drankzucht onder jongeren aanwakkeren.

In 1995 dronken Japanners gemiddeld 100 liter alcoholhoudende drank per jaar. In 2020 was dat met een kwart gedaald. Hiermee zijn ook de belastinginkomsten uit alcohol gedaald. Volgens The Japan Times maakten drankaccijnzen in 1980 nog 5% van de totale belastinginkomsten uit, in 2020 was dat nog maar 1,7%.

Vergrijzing

En de vooruitzichten zijn niet gunstig. Japan kent een sterk vergrijsde bevolking. De Wereldbank schat dat bijna een derde (29%) 65 jaar en ouder is – het hoogste percentage ter wereld. Deze oudste generaties drinken aanzienlijk meer dan jongeren. Maar de toekomstige groep bejaarden is gewend alcoholvrij te drinken. De Japanse fiscus vreest dat inkomsten uit alcohol nog verder zullen teruglopen.

‘Sake Viva!’

Om het ‘probleem’ bij de bron aan te pakken, moeten Japanse jongeren meer gaan drinken. De Japanse fiscus heeft daartoe de campagne ‘Sake Viva!’ gestart, vernoemd naar de traditionele rijstdrank. Bij de campagne hoort een wedstrijd waarbij Japanners ideeën kunnen inbrengen om Japan te ontnuchteren. De wedstrijd loopt tot eind september. In november zullen definitieve voorstellen worden gepresenteerd.

In de film Lost in Translation (2003) gaat een Amerikaanse acteur (Bill Murray) naar Tokio om een commercial voor Suntary-whiskey op te nemen.