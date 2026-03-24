Werkgevers sturen leaserijders vaker naar goedkopere tankstations

Door de sterk gestegen brandstofprijzen vragen werkgevers leaserijders steeds vaker om niet langs de snelweg, maar bij goedkopere tankstations te tanken. Dat bevestigt leasemaatschappij Ayvens, die erop wijst dat het prijsverschil flink kan oplopen.

Volgens Ayvens gebeurde dit al langer, maar is het onderwerp door de recente prijsstijgingen actueler geworden. Vooral tanken bij onbemande locaties of buiten de snelweg kan volgens de leasemaatschappij aanzienlijk schelen in de kosten. Ook bij plug-inhybrides loont het volgens Ayvens om zoveel mogelijk elektrisch te rijden en te laden in plaats van te tanken.

Hoge brandstofprijzen door Midden-Oostenconflict

De brandstofprijzen in Nederland zijn de afgelopen periode naar recordhoogte gestegen. De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro 95 ligt inmiddels boven de 2,57 euro. Bij goedkopere tankstations buiten de snelweg betalen automobilisten vaak tientallen centen minder per liter. Binnen de Europese Unie behoort Nederland daarmee tot de duurste landen om te tanken, mede door de relatief hoge accijnzen.

Negen procent werkt vaker thuis

Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt daarnaast dat ook werknemers zelf hun gedrag aanpassen. Eén op de vijf werkenden zegt het woon-werkverkeer de afgelopen weken te hebben veranderd om kosten te besparen. Zo werkt negen procent vaker thuis om dure ritten te vermijden, terwijl tien procent vaker kiest voor alternatieven als openbaar vervoer, de fiets of carpoolen.

Werkgevers nemen weinig compensatiemaatregelen

Werkgevers nemen vooralsnog maar beperkt aanvullende maatregelen om medewerkers te compenseren voor de hogere kosten. Slechts twee procent van de ondervraagden zegt dat hun werkgever deze maand nieuwe stappen heeft gezet, bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden voor thuiswerken of de reiskostenvergoeding te verhogen.

Kabinet neemt voorlopig ook geen maatregelen

Ook het kabinet gaf in een Kamerbrief aan voorlopig geen maatregelen te nemen omdat de prijsstijgingen ‘beheersbaar zijn en relatief zouden meevallen’. Bovendien rijdt volgens het kabinet ‘maar een klein deel van de personenauto’s op diesel en maakt brandstof gemiddeld zo’n vijf procent van de huishoudelijke uitgaven uit. Wel zou het kabinet de ontwikkelingen in de gaten houden en maatregelen voorbereiden mocht de situatie verslechteren.