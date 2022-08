NOB doet aanbevelingen voor Fiscale verzamelwet 2024

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft gereageerd op de Fiscale verzamelwet 2024 die Financiën in consultatie heeft gebracht. Die bevat wijzigingen rondom de giftenaftrek. Het is de eerste fiscale verzamelwet waarover belanghebbenden zich mogen uitspreken.

De orde is over dat laatste te spreken: ‘Het (nog) meer inzetten van consultaties voor fiscale wet- en regelgeving vinden we een positieve ontwikkeling. Daarnaast is de NOB verheugd over de verbeteringen die worden voorgesteld voor de giftenaftrek en onderschrijft deze grotendeels.’

Onzekerheidsvereiste

Wel heeft de orde nog wat opmerkingen, bijvoorbeeld over het onzekerheidsvereiste. De orde doet suggesties waarmee de periodieke giftenaftrek bruikbaarder en duidelijker wordt voor particulieren die de giften doen en voor de instellingen die de giften voor algemeen nuttige doeleinden ontvangen. ‘De aanpassing van het onzekerheidsvereiste is zeer welkom. Het vereiste dat een gift eindigt door overlijden van de schenker, waarbij de overlijdenskans groter is dan 1 procent, is in de praktijk een knelpunt waar bovendien niet iedere (particuliere) schenker zich van bewust is. Deze aanpassing zou ook eerder dan 1 januari 2024 in werking kunnen treden. Dat kan worden vormgegeven met goedkeurend beleid anticiperend op de voorgenomen wetswijziging.’

Periodieke schenkingen

De NOB ziet graag een verduidelijking voor het vereiste dat periodieke schenkingen ‘vaste en gelijkmatige termijnen’ hebben. ‘Het is niet volledig duidelijk of de uitkeringen met ten minste een jaarlijks vast bedrag moeten worden gedaan, of dat een maandelijks vast bedrag ook kwalificeert.’ De NOB vraagt zich af of periodieke giften ook kwalificeren als ‘vaste en gelijkmatige termijnen’ wanneer het maandelijkse giften zijn gedurende 60 maanden.

Ook zou de voorgestelde effectieve verplichting om de periodieke gift te beëindigen als de ontvangen instelling de ANBI-status verliest, nuancering verdienen: ‘De NOB kan zich voorstellen dat het passender is om een schenker in een dergelijk geval de keuze te laten om de periodieke schenking te stoppen of voort te zetten.’

Anti-oppoteis

De NOB attendeert verder nog op een mogelijke uitwerking van periodieke giften in natura op de vereiste objectieve waardebepaling vanaf € 10.000 en vraagt naar de stand van zaken rondom de aangekondigde verduidelijking voor de anti-oppoteis. ‘Mede gezien de snelle opmars van moderne vormen van filantropie zoals impactinvesteringen verdient de aangekondigde verduidelijking van de anti-oppoteis op korte termijn opvolging in een besluit.’