1 op 10 thuiswerkers drinkt alcohol onder werktijd

Ongeveer tien procent van de thuiswerkers drinkt onder werktijd wel eens alcohol. Bijna drie op de tien doen wel eens een dutje. Dat blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf Klippa.

In beide gevallen zijn het veel vaker mannen dan vrouwen die zich aan dit gedrag bezondigen. Een derde van de mannelijke thuiswerkers knapt wel eens een uiltje, terwijl slechts een vijfde van de vrouwen die zegt te hebben gedaan tijdens het thuiswerken. Waar twaalf procent van de mannen wel eens alcohol drinkt tijdens het thuiswerken (en niet alleen op vrijdagmiddag) geeft maar vijf procent van de vrouwen toe dit wel eens te hebben gedaan. Jongere werknemers vertonen dit gedrag veel vaker: 37 procent van de twintigers doet wel eens de ogen dicht tijdens het thuiswerken en 14 procent tikt wel eens een glaasje weg. Ook zie je dit gedrag vaker bij alleenstaanden dan bij huishoudens.

Ongezonder

Meer dan een kwart van de kantoormedewerkers in loondienst is ongezonder gaan leven doordat zij thuis zijn gaan werken. Het verschil tussen mannen en vrouwen is klein. Onder de kantoormedewerkers onder de dertig is dit percentage zelfs 37 procent. Tegelijk zegt de meerderheid van de respondenten dat zij thuis productiever zijn dan op kantoor. Hoe ouder de kantoormedewerkers, hoe meer overtuigd zij zijn van de voordelen van thuiswerken. Van die groep zegt ruim 70 procent zich thuis productiever te voelen dan op kantoor.

Apple

Onlangs stelde Apple paal en perk aan het thuiswerken, door medewerkers te verplichten weer drie dagen per week op kantoor te komen. Elon Musk van Tesla was al veel eerder klaar met thuiswerken.

Het onderzoek is uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeker PanelWizard onder 1.045 respondenten. Dit zijn Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkend in loondienst bij een bedrijf met 100 medewerkers of meer, die een kantoorbaan hebben en de mogelijkheid hebben om thuis te werken.