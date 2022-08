Extra aanvraagoptie GLB-subsidievoorschot vanwege droogte

Agrarische bedrijven krijgen vanwege de aanhoudende droogte volgende week een extra mogelijkheid om een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan te vragen.

De extra aanvraagmogelijkheid start op 5 september. ‘Ook als u geen gevolgen van de droogte heeft, kunt u het voorschot aanvragen. Heeft u eerder dit jaar al een voorschot ontvangen? Dan kunt u niet nog een keer een aanvraag doen’, licht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toe. De extra rond eindigt op 26 september. Voorwaarde is dat de basis- en vergroeningsbetaling is aangevraagd in de Gecombineerde opgave. Het voorschot wordt dan in september of oktober uitbetaald.

Vorig jaar was er ook al een extra mogelijkheid om het voorschot op GLB-subsidies aan te vragen, maar dat had toen te maken met de overstromingen in het zuiden van het land.