Oekraïnse Anya komt in Nederlandse accountancy niet aan de bak

Anya Shurubey (31) studeerde in Oekraïne zes jaar accountancy en had 12 jaar werkervaring. Nadat ze naar Nederland vluchtte, lukte het haar niet als accountant aan de bak te komen. Noodgedwongen kiest ze voor omscholing.

Shurubey besloot op 25 februari, de dag nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak, te vluchten. Haar ouders, zus en neefje van 5 jaar liet ze achter in Kyiv. Per auto, trein en vliegtuig wist ze in haar eentje Amsterdam te bereiken. Ze vond onderdak bij een vriend in Den Haag.

Diploma’s mee

Ze nam niet veel spullen mee, maar wel haar diploma’s. Sinds haar 17e werkte Shurubey op kleine accountantskantoren. In de jaren erna volgde ze een accountantsopleiding en studeerde af als accountant. Ze hoopte met haar diploma’s in Nederland in het vak aan de slag te kunnen. Maar dat viel tegen. ‘Ik heb mijn CV naar veel kantoren gestuurd, maar kreeg slechts 3 reacties terug.’ Het waren drie afwijzingen.

Anders solliciteren

Shurubey liep tegen een aantal praktische problemen aan: ‘Het softwarepakket waarmee ik in Kyiv werkte is hier onbekend. Maar ook de manier van solliciteren in Nederland is anders. In Oekraïne is vooral je CV belangrijk. Later hoorde ik dat het in Nederland gebruikelijk is om een uitgebreide brief bij je CV te doen. Dat wist ik niet.’ Van Deloitte kreeg Shurubey wel een reactie, maar toen ze er een mailtje achteraan stuurde, bleef het stil. ‘Inmiddels weet ik dat ik beter had kunnen bellen. Maar in Oekraïne is het niet gebruikelijk om zelf de telefoon te pakken.’

Informatie in het Nederlands

Een ander probleem is dat de regelgeving in Oekraïne anders is dan in Nederland. Oekraïnse accountants zullen zich deels moeten laten bijscholen als ze bij een Nederlands kantoor aan de slag willen. ‘Ik kon op internet nauwelijks informatie hierover vinden. De informatie die er was, was in het Nederlands en zo specifiek dat Google Translate er niet goed raad mee wist’, zegt de Oekraïnse die zeer goed Engels spreekt.

Cursus te duur

Om in haar levensonderhoud te voorzien, werkte Shurubey in de horeca. Dit was geen fulltime baan zodat haar inkomsten laag waren. ‘Ik kwam erachter dat een spoedcursus accountancy in Nederland al snel 9 maanden duurt. De kosten waren voor mij een probleem.’

Trainee

‘Het had mij geholpen als ik bij een Nederlands kantoor als assistent of desnoods trainee had kunnen beginnen,’ zegt ze. ‘Ik denk dat mijn Oekraïnse collega’s die bij een Big 4-kantoor werkten, het makkelijker hebben als ze naar Nederland vluchten. Zij krijgen van hun Nederlandse collega’s waarschijnlijk de begeleiding die ik heb moeten missen.’ Shurubey heeft besloten zich te laten omscholen tot website developer. Die opleiding doet ze niet in Nederland maar in Engeland. ‘Ik ken daar mensen en ik spreek de taak’, legt ze uit. Dat ze niet meer in de acccountancy werkzaam is, vindt Shurubey niet zo erg. ‘Ik denk dat ik veel profijt zal hebben van die werkervaring.’