Twijfels bij Europees prijsplafond voor gas

De Europese Commissie stelt een prijsplafond voor gas voor. Maar de drempel ligt erg hoog. Bovendien verbindt de commissie voorwaarden aan het plafond. De vraag is dan ook of de maatregel in 2023 iets gaat betekenen voor bedrijven en huishoudens.

De prijs van 275 euro per megawattuur (maatgevend wordt de Amsterdamse TTF-beurs) ligt ruim 20 procent onder de piek van afgelopen augustus. Dit plafond moet bedrijven en consumenten vanaf 1 januari 2023 beschermen tegen exuberant hoge gasprijzen nu de levering vanuit Rusland is gestopt. Maar of het plafond dat de EU nu voorstelt daarbij gaat helpen is twijfelachtig. In 2022 was de gasprijs slechts tien dagen hoger dan de voorgestelde 275 euro per megawattuur.

Twee voorwaarden

Bovendien verbindt de Commissie twee voorwaarden aan het in werking treden van het prijsplafond. Zo moet de TTF-prijs minstens twee weken boven het voorgestelde plafond van €275 per MWh liggen. Een tweede voorwaarde is dat de prijzen voor vloeibaar gas (lng) in Europa gedurende de laatste tien dagen van die periode minstens €58 lager liggen. Met deze voorwaarden zou het prijsplafond afgelopen augustus bij lange na niet in werking zijn getreden.

Laatste redmiddel

Over het prijsplafond is door de lidstaten lang onderhandeld. Het geldt als een ‘laatste redmiddel’ in tijden van ‘excessieve gasprijzen’, aldus Eurocommissaris Kadri Simson (energie). De koppeling van het prijsplafond op de TTF aan de Europese lng-prijs is nieuw. De TTF-prijs staat momenteel op €116 per MWh. Vandaag komen de energieministers van de 27 EU-lidstaten bijeen in Brussel om over het voorstel te praten.