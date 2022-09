Vier op tien jongeren verwacht vóór vijftigste binnen te zijn

41 procent van alle Nederlandse Gen-Z’ers (jongeren tussen 18 en 27 jaar) denkt voor hun vijftigste met pensioen te kunnen. Dit blijkt uit een onderzoek van bunq.

Jongeren tot 28 jaar (de zogenaamde Gen-Z) zien hun financiële toekomst dus rooskleurig in. Twee op de drie heeft zichzelf financiële doelen gesteld en 60 procent zet al geld opzij voor later. Een aanzienlijke groep van veertig procent doet dat niet.

Millenials

Nederlandse Millennials (tussen 28 en 42 jaar oud) zijn minder optimistisch. Van deze groep verwacht bijna 25 procent financieel onafhankelijk te zijn voor hun vijftigste verjaardag. Uit het onderzoek blijkt dat Millennials minder concrete (financiële) toekomstplannen hebben dan Gen-Z’ers; zo heeft 41 procent van de Millennials geen duidelijke financiële doelstellingen (tegenover 33 procent van Gen-Z) en spaart 43 procent niet voor de lange termijn (tegenover 60 procent).

Eigen baas

Een eigen bedrijf beginnen en dit vervolgens succesvol uitbouwen, is een van de meest toegankelijke manieren om nog voor je vijftigste financieel onafhankelijk te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (53%) van de Millennials en Gen-Z’ers weleens heeft overwogen om voor zichzelf te beginnen. Niet geld, maar vrijheid is de belangrijkste reden hiervoor. Tweederde van de Gen-Z’ers vindt het belangrijk eigen werktijden en locatie te kunnen bepalen. Dit is onder Millennials iets minder (54 procent).

Digital nomads

Een belangrijke subcategorie binnen het onderzoek zijn de Gen-Z’ers en Millennials die leven en werken in het buitenland; zogenoemde digital nomads. Vergeleken met hun leeftijdsgenoten zetten zij vaker geld opzij voor de toekomst (67 procent tegenover 57 procent). Ook zijn digital nomads meer geneigd om heldere financiële doelen te stellen (67 procent tegenover 59 procent). Wellicht spelen – als een gevolg hiervan – twee van de drie in het buitenland wonende respondenten wel eens met het idee om een eigen bedrijf te starten. Onder hun thuisgebleven leeftijdsgenoten bedraagt dit slechts vijftig procent.

Het onderzoek onder 1.016 Nederlandse Millennials (28-42 jaar oud) en Gen-Z’ers (18 tot 27 jaar oud) is uitgevoerd door PanelWizard.