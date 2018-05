Productanalyse: Scildon introduceert de Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering

Onlangs heeft verzekeraar Scildon een nieuwe overlijdensrisicoverzekering geïntroduceerd: de Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering. De verzekering is gericht op huizenkopers en kan alleen worden afgesloten in combinatie met een hypotheek. Hiermee volgt de verzekeraar de huidige trend waarbij steeds meer verzekeraars een overlijdensrisicoverzekering aanbieden die specifiek gericht is op huizenkopers. Daarnaast geven sommige verzekeraars een premiekorting in het geval dat de verzekering verpand is. De voorwaarden van de Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering zijn vergelijkbaar met de voorwaarden van de Scildon Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering, maar wijken op de volgende punten af:

de minimale en maximale aanvangsleeftijden zijn 18 en 46 jaar;

het maximaal verzekerd bedrag is € 350.000,-. Bij de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering kan € 2.500.000,- worden verzekerd en in overleg met Scildon kan zelfs tot € 10.000.000,- worden verzekerd;

de duur van de verzekering wordt gelijkgesteld aan de duur van de hypotheek. Hierdoor is de maximale duur vastgesteld op 35 jaar;

in tegenstelling tot de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering is het niet mogelijk om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid aan te vragen;

alleen premiebetaling per maand is mogelijk.

In onderstaande tabel worden de premies van de Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering vergeleken met de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering. Met name voor klanten jonger dan 30 jaar is de Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering goedkoper dan de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering.

SCILDON OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING MET GELIJKBLIJVEND KAPITAAL Criteria Premies Rookgedrag Leeftijd Kapitaal Duur Lifestyle Hypotheek Niet-Roker 20 jaar € 350.000,- 15 jaar € 16,00 € 7,76 Niet-Roker 20 jaar € 350.000,- 20 jaar € 17,00 € 8,07 Niet-Roker 20 jaar € 350.000,- 30 jaar € 15,00 € 10,30 Niet-Roker 25 jaar € 350.000,- 15 jaar € 18,00 € 8,87 Niet-Roker 25 jaar € 350.000,- 20 jaar € 19,00 € 10,00 Niet-Roker 25 jaar € 350.000,- 30 jaar € 18,00 € 14,85 Niet-Roker 30 jaar € 350.000,- 15 jaar € 17,00 € 12,07 Niet-Roker 30 jaar € 350.000,- 20 jaar € 21,00 € 14,52 Niet-Roker 30 jaar € 350.000,- 30 jaar € 18,00 € 22,46 Niet-Roker 40 jaar € 350.000,- 15 jaar € 22,00 € 30,48 Niet-Roker 40 jaar € 350.000,- 20 jaar € 25,00 € 36,15 Niet-Roker 40 jaar € 350.000,- 30 jaar € 49,00 € 53,87

SCILDON OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING MET GELIJKBLIJVEND KAPITAAL Criteria Premies Rookgedrag Leeftijd Kapitaal Duur Lifestyle Hypotheek Niet-Roker 45 jaar € 350.000,- 15 jaar € 32,00 € 48,73 Niet-Roker 45 jaar € 350.000,- 20 jaar € 38,00 € 57,36 Niet-Roker 45 jaar € 350.000,- 30 jaar € 66,00 € 86,81 Roker 20 jaar € 350.000,- 15 jaar € 21,00 € 14,22 Roker 20 jaar € 350.000,- 20 jaar € 24,00 € 14,91 Roker 20 jaar € 350.000,- 30 jaar € 22,00 € 19,42 Roker 25 jaar € 350.000,- 15 jaar € 25,00 € 16,45 Roker 25 jaar € 350.000,- 20 jaar € 30,00 € 18,77 Roker 25 jaar € 350.000,- 30 jaar € 29,00 € 28,49 Roker 30 jaar € 350.000,- 15 jaar € 27,00 € 22,85 Roker 30 jaar € 350.000,- 20 jaar € 36,00 € 27,79 Roker 30 jaar € 350.000,- 30 jaar € 30,00 € 43,64 Roker 40 jaar € 350.000,- 15 jaar € 38,00 € 59,63 Roker 40 jaar € 350.000,- 20 jaar € 44,00 € 70,94 Roker 40 jaar € 350.000,- 30 jaar € 89,00 € 105,87 Roker 45 jaar € 350.000,- 15 jaar € 57,00 € 96,07 Roker 45 jaar € 350.000,- 20 jaar € 69,00 € 113,19 Roker 45 jaar € 350.000,- 30 jaar € 121,00 € 170,56

