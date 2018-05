Bungeejumpen, parasailen of parachutespringen op vakantie? Check eerst je reisverzekering!

Dat skiën en snowboarden extra risico´s met zich meenemen, is algemeen bekend. Bij elke reisverzekeringen is een wintersportdekking mee te verzekeren. Maar wat als je in je zomervakantie spontaan besluit een bungeejump te maken, te gaan parasailen of je te wagen aan een parachutesprong? Van elke tien reisverzekeringen dekken er vier de risico´s van dergelijke gevaarlijke sporten helemaal niet, drie alleen optioneel met de wintersportdekking en een enkele alleen als de dekking specifiek is aangevraagd. Dit blijkt uit onderzoek door MoneyView.

Wie dergelijke activiteiten op vakantie wil ondernemen doet er goed aan eerst de voorwaarden van de reisverzekering te controleren. Doorgaans staat opgesomd welke sporten en activiteiten wel of niet verzekerd zijn. Voor een dekking van medische kosten als gevolg van de uitoefening van een gevaarlijke/avontuurlijke sport moeten meestal ook geneeskundige kosten worden meeverzekerd. De ongevallendekking (een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval) is door meerdere aanbieders expliciet uitgesloten als dit komt door een gevaarlijke sport/activiteit.

MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView ProductRating Reisverzekeringen opgesteld.

