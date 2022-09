Amerikanen mogen cijfers Chinese bedrijven inzien, maar welke?

De Amerikaanse toezichthouder eist dat Chinese bedrijven die aan de Amerikaanse beurs zijn genoteerd, openheid geven over hun financiële cijfers. Anders dreigt intrekken van de beursnotering. China lijkt VS-controleurs nu toe te laten, maar de invulling van de ‘kijkoperatie’ is nog allerminst duidelijk.

De ruim 250 Chinese bedrijven die genoteerd zijn op Wall Street, waaronder reuzen als Alibaba en zoekmachine Baidu, gunnen tot nu toe alleen een kleine groep Chinese werknemers van de Big Four een blik in hun boekhouding. Controle door niet-Chinezen zou de nationale veiligheid schaden, zo luidt de argumentatie vanuit Peking. Maar dat staat te veranderen; drie jaar terug bepaalde de Amerikaanse toezichthouder PCAOB al dat de bedrijven tussen nu en begin 2024 volledige inzage moeten geven in hun balans, ­eigendomsstructuur en resultaten. Zo niet, dan verliezen ze hun beursnotering.

Verplichte inzage

Een boekhoudschandaal bij koffieketen Luckin Coffee bracht het spel op de wagen: over 2019 was ruim 300 miljoen dollar aan fictieve omzet geboekt. Dat leidde tot een wet die buitenlandse ­bedrijven met een notering in de VS verplicht om Amerikaanse inspecteurs minstens één keer per drie jaar inzage in de cijfers te geven. Toezichthouder SEC zette alvast 163 Chinese bedrijven op de lijst met te schrappen beursnoteringen.

Dat was even slikken voor de Chinese overheid, die de eigen ondernemingen niet graag buitengesloten ziet van de Amerikaanse markt: ze trokken daar vorig jaar nog 13,3 miljard dollar aan kapitaal aan. Er is met de Amerikanen in augustus een principeakkoord gesloten, wat inhoudt dat een team Amerikanen deze maand naar Hongkong afreist om een kijkje te nemen in de boeken van de Chinese bedrijven.

Gezamenlijke inspecties

Maar daarmee is de kous nog niet af, want beide landen verschillen van mening over wat er nu is afgesproken. De Amerikanen dachten onbeperkt zelfstandig toegang te krijgen tot documenten en medewerkers, maar de Chinezen spreken van ‘gezamenlijke ­inspecties’. Vragen en interviews moeten eerst worden goedgekeurd door de Chinese autoriteiten. De kans is dus levensgroot dat de blik op de financiële cijfers voorlopig tot een ‘sneak peak’ beperkt blijft. De lokale kantoren tasten in elk geval nog in het duister: ‘Onze accountantskantoren weten nog steeds niet goed wat ze precies moeten gaan doen’, liet de Chinese tegenhanger van de NBA weten. Het Chinese ministerie van Financiën moet nog met een uitleg komen.

