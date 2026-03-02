Kortere duurzaamheidsverslagen bij beursbedrijven

De 28 beursgenoteerde ondernemingen die in februari hun jaarverslag 2025 publiceerden, hebben hun CSRD-rapportage ingekort. Ze bespaarden daarmee ook op accountantskosten.

Dat meldt Eumedion, de vereniging van institutionele beleggers. Gemiddeld werd het duurzaamheidsverslag 15% korter; het aantal pagina’s kromp van 87 naar 74. Daardoor nam de totale omvang van het jaarverslag met 6,2% af ten opzichte van een jaar eerder.

Hydratec (industriële systemen) is voorlopig de enige onderneming zonder volledig CSRD-proof duurzaamheidsverslag over 2025, met een rapportage “in de geest van de CSRD”. Er werd geen beperkte mate van zekerheid uitgevoerd door de externe accountant, wat drie ton aan accountantskosten scheelde. Nedap (technologie) en Alfen (laadpalen) gaven hun externe accountant ook geen assurance-opdracht, hoewel zij stellen dat hun verslag is opgesteld volgens de CSRD en de ESRS. Daarmee bespaarden ze € 210.000 respectievelijk € 220.000. De drie bedrijven vallen vanwege de Omnibus-regels binnenkort niet meer onder de CSRD. Gemiddeld gaven de 28 ondernemingen 5,8% minder uit aan accountantskosten.