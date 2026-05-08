Toezichthouder VS wil bedrijven naar beurs lokken met soepeler rapportageregels

Volgens de wet moeten bedrijven met een beursnotering elk kwartaal hun cijfers bekendmaken. De SEC wil ze nu de optie geven om voor een halfjaarlijks rapport te kiezen, wat dus twee kwartaalrapportages scheelt. “Deze flexibiliteit biedt bedrijven de mogelijkheid om de rapportagefrequentie te kiezen die het best past bij het bedrijf en de investeerders. De starheid van de SEC-regels belemmert bedrijven daarin nu.” Als het voorstel wordt aangenomen, krijgen bedrijven tot 45 dagen na het einde van het eerste halfjaar om hun halfjaarcijfers in te leveren.

Make IPO’s great again

SEC-voorzitter Paul Atkins geeft aan dat het voorstel onderdeel is van de ‘Make IPOs Great Again’-agenda die ondernemingen moet stimuleren naar de beurs te gaan en beursgenoteerd te blijven. “Bij het bepalen wat een goed rapportageritme is, spelen factoren een rol als de kosten en de tijd die gepaard gaan met het opstellen van kwartaalrapportages, de verwachtingen van beleggers, de fase waarin het bedrijf zich bevindt, het bedrijfsmodel en alternatieve manieren om cijfers te delen. Uiteindelijk kan deze versoepeling een deel van de lasten wegnemen die horen bij beursgenoteerd zijn.”

Atkins heeft meer veranderingen in petto die het voor bedrijven aanlokkelijker moeten maken om naar de beurs te gaan. Hij roept ook de Financial Accounting Standards Board, verantwoordelijk voor de rapportagestandaarden in de VS, op om te kijken of de teugels op dat gebied niet wat gevierd kunnen worden.

De SEC-voorzitter stuurde vorig jaar nog Erica Williams, hoofd van de accountancytoezichthouder PCAOB, de laan uit. Zij voerde een streng handhavingsbeleid, iets waar Trumpiaan Atkins getuigde zijn huidige plannen niet bepaald een voorstander van is.