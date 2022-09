Checklist: wat heeft uw klant aan en verzuimverzekering?

Medewerkers zijn het hart van een bedrijf. Zeker in tijden van personeelstekort is het belangrijk dat werkgevers zuinig zijn op hun personeel. Ondanks alle inspanningen om medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk te houden, is verzuim niet altijd te voorkomen. Met een verzuimverzekering kan uw klant het financiële risico van de loondoorbetaling afdekken. Hoe benadrukt u het belang van een verzuimverzekering bij uw klanten? Met deze handige checklist van verzuimexpert Sazas kunt u het gesprek met uw klant aangaan.

Checklist

In de checklist staan de belangrijkste onderwerpen die met verzuim, verzuimverzekering, arbodienstverlening en wettelijke verplichtingen te maken hebben.

Verzuim kost veel geld Heeft uw klant een verzekering die loondoorbetaling afdekt?

Een zieke medewerker kost een werkgever gemiddeld tussen de € 250,- en € 410,- per dag. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen van een zieke medewerker. Ook maken werkgevers kosten voor de re-integratie. Met een verzuimverzekering dekt uw klant de kosten van loondoorbetaling af. Daarnaast vergoedt de verzuimverzekering vaak (deels) de kosten van re-integratie. De verzuimverzekering keert uit als een medewerker ziek is.

Is er nagedacht over verlies in productiviteit?

Als een medewerker ziek wordt, kan een andere collega misschien bijspringen. Het kan ook zo zijn dat een werkgever tijdelijk een extra kracht moet inhuren. Voor sommige soorten werk zal het niet zo makkelijk zijn om vervanging te vinden. Bovendien kan de werkdruk voor andere medewerkers oplopen, wat het risico op verzuim verder vergroot.

Heeft uw klant kennis van de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter stelt richtlijnen hoe werkgevers met verzuim om moeten gaan. Dit helpt werkgevers in de aanpak van verzuim. Toch vraagt een goede verzuimaanpak vaak om veel ervaring en deskundigheid. Een arbodienst werkt dagelijks met zieke medewerkers en weet alles over re-integratie. Een verzuimverzekering met arbodienstverlening is dan ook nuttig en kan uw klant veel tijd en zorgen besparen.

Bieden de verzuimverzekering en arbodienst poortwachtergarantie?

Blijft iemand langdurig arbeidsongeschikt, dan toetst UWV meestal na twee jaar of er voldaan is aan de plichten die de Wet verbetering poortwachter stelt. Is dat niet zo, dan kan de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgen. Bij de keuze voor een verzekeraar en arbodienst is het dan ook belangrijk dat zij Poortwachtergarantie geven.

Voor wie is de verzuimverzekering?

De verzuimverzekering van Sazas is bestemd voor alle mkb-ondernemers met personeel. U of uw klant meldt alle medewerkers aan die op de loonlijst staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Waarom een verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Naast loondoorbetaling is een werkgever verplicht om een zieke medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Hier komt veel bij kijken. Een werkgever moet aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Met de combinatie van een verzuimverzekering en arbodienstverlening neemt Sazas alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. Ook kunnen werkgevers gebruikmaken van de preventieve dienstverlening.

Bron: Sazas

