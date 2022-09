‘Kabinet moet flexwerkers meer rechten geven, hoop op fiscale aanpassingen’

Van de werkende Nederlanders hoopt maar liefst 26 procent dat er op Prinsjesdag wetgeving wordt aangekondigd waardoor flexwerkers sneller een vast contract krijgen. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.200 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Visma | Raet in aanloop naar Prinsjesdag 2022.

Belastingwijzigingen voor werknemers

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat maar liefst 26 procent van de werkende Nederlanders niet weet hoe zij volgend jaar rond moeten komen, als de overheid komende Prinsjesdag geen positieve belastingwijzigingen voor de werknemer aankondigt. Denk hierbij aan hogere arbeidskorting, verlaging van het belastingtarief, een hogere reiskostenvergoeding en/of hogere thuiswerkvergoeding. Ook leidt de inflatie tot toenemende interesse in de derde dinsdag van september. Zo zegt maar liefst 34 procent van de werkenden dit jaar meer bezig te zijn met de belastingwijzigingen die op Prinsjesdag zullen worden aangekondigd. Daarnaast geeft één op de drie (31%) aan zich meer te gaan verdiepen in Prinsjesdag en/of de Miljoenennota vanwege de invloed ervan op zijn financiële toekomst.

Begrip voor het niet krijgen van loonsverhoging

Ondanks de druk op het eigen salaris is er ook begrip voor de kant van de werkgever. Maar liefst 21 procent van de werkenden vindt het begrijpelijk dat zij volgend jaar geen loonsverhoging krijgen wanneer de overheid op Prinsjesdag maatregelen aankondigt die bedrijven geld gaan kosten, zoals hogere transport-, productie- en energiekosten.

Joke van der Velpen, manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: “We merken dat de onzekerheid over de arbeidsrelatie en de onzekerheid met betrekking tot de fiscale aanpassingen c.q. loonsverhoging heel veel stress kan geven bij medewerkers. Het gevaar hiervan is dat medewerkers door deze financiële zorgen langdurig kunnen uitvallen. Daarbij is het voor een werkgever van belang om goed de vinger aan de pols te houden hoe het met zijn medewerkers gaat.”

