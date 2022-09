Onduidelijkheid over plicht werkgevers om kilometers bij te gaan houden

De Tweede Kamer heeft onlangs opnieuw veel vragen aan het kabinet gesteld over het plan om per 1 januari 2023 alle werkgevers met meer dan 100 man personeel te verplichten alle woon-werk en zakelijke kilometers te registreren. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn daar blij mee, want er bestaat volgens de ondernemersorganisaties nog veel onduidelijkheid onder de achterban over de nieuwe regeling.

‘Invoering nu niet mogelijk’

Uit gesprekken met leden van MKB-Nederland en VNO-NCW is volgens de ondernemersorganisaties zelf komen vast te staan dat uitvoering van de nieuwe plannen in de praktijk nu nog niet mogelijk is. Ondernemingen moeten nu eigenlijk al hun medewerkers instrueren over hoe zij hun reiskilometers voortaan moeten gaan bijhouden, om als bedrijf per 1 januari 2023 aan de registratieplicht te kunnen voldoen. Maar de regeling zelf is nog steeds niet officieel vastgesteld. Softwareleveranciers hebben daardoor nog geen helder beeld bij de eisen waaraan de administratieve systemen moeten voldoen. Hierdoor kunnen werkgevers op hun beurt nog geen duidelijk intern beleid introduceren zonder het risico te lopen dat het straks allemaal anders moet.

Kosten van de regeling en elektrisch rijden

Verschillende Kamerfracties geven in de Kamervragen ook aan meer grip te willen op de impact van de maatregel op het bedrijfsleven. De kosten van de nieuwe regeling voor bedrijven lijken door de overheid namelijk onderschat te worden, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. De nieuwe regels staan volgens de ondernemersorganisaties verder ook op gespannen voet met plannen in de Tweede Kamer om al per 2024 van werkgevers te vragen om hun wagenpark (leaseauto’s) emissievrij te maken. Als elektrificatie van de zakelijke kilometers straks mogelijk ook verplicht wordt, hoe kunnen werkgevers met meer dan 100 man straks nog voldoen aan de doelen die we hebben met de registratieplicht (1 megaton CO2 reductie) vragen ze zich, net als de nodige Kamerleden, af.

Het ministerie van IenW zal binnen drie tot zes weken alle gestelde vragen van een antwoord moeten voorzien.

Bron: MKB-Nederland