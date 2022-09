Zorgfraude ontdekt door boekhouder: 2 jaar cel

De directeur van een zorgbedrijf uit Hoogezand declareerde meer zorguren dan zijn medewerkers überhaupt hadden kunnen werken. Door zijn opmerkzame boekhouder liep hij tegen de lamp. De man uit Hoogezand moet twee jaar de cel in. Hij was al eens eerder veroordeeld voor zorgfraude.

De man richtte in de zomer van 2014 zorgbedrijf Zwon Consultancy op. Omdat hij al een faillissement van een zorgonderneming aan zijn broek had, vroeg hij zijn net afgestudeerde nicht, toen 23, om de zaak op haar naam te zetten. Zij wist nauwelijks iets van het reilen en zeilen binnen het bedrijf, haar oom had de leiding en deed de administratie.

3300 uur

Daarin fraudeerde hij er flink op los. De recherche vond briefjes op naam van medewerkers die er toentertijd nog niet werkzaam waren. Uiteindelijk becijferde een boekhouder dat er in 2017 ruim 3300 zorguren te veel werden gefactureerd bij verzekeraar Menzis en de gemeente Midden-Groningen. Toen Menzis de fraude ontdekte en in 2018 meldde zo’n 9 ton terug te willen, verdween er 250.000 euro uit het bedrijf. De rechtbank Zwolle bestempelde dat vorige week als het illegaal geld onttrekken uit het bedrijf van een ander (het nichtje), waarmee schuldeisers werden benadeeld.

Brein

De rechtbank ziet de oom als het brein achter de fraude. Hij maakte daarbij op een doordachte manier misbruik van de jeugdigheid en onwetendheid van zijn nichtje, zodat hij er zelf financieel beter van kon worden. Toen een faillissement onvermijdelijk was onttrok de man uit eigen financieel belang zelf grote geldbedragen aan het bedrijf. Het OM had tegen beide verdachten 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk geëist. De rechtbank maakte verschil tussen de oom en zijn nichtje. De eerste krijgt voor zijn leidende rol 24 maanden onvoorwaardelijke celstraf, zijn 31-jarige nicht werd veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en de maximale taakstraf van 240 uur. Beiden krijgen een beroepsverbod van 7 jaar.