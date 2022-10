Coronabelastingschuld loonheffingen betalen via g-rekening

Je kunt de belastingschuld voor de loonheffingen vanwege de coronacrisis ook betalen via de g-rekening, meldt de Belastingdienst.

Heb je gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan heb je van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 een belastingschuld opgebouwd voor alle belastingen waarvoor je bijzonder uitstel had. De Belastingdienst biedt daarvoor een betalingsregeling aan. Je krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld af te betalen (60 maanden).

Betaalinstructie

Als je hebt gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling en je hebt een g-rekening, kun je de belastingschuld voor de loonheffingen ook betalen via de g-rekening. De Belastingdienst verstuurt vanaf 30 september 2022 een brief met een betaalinstructie.

Eerder stuurde de Belastingdienst je een brief over de betalingsregeling voor de belastingschuld door bijzonder uitstel. In deze brief staat een betaalinstructie die geldt als je betaalt met de normale rekening. Deze instructie geldt niet voor betaling met de g-rekening.

Met g-rekening betalen

Maak het bedrag van de verschuldigde loonheffingen vanaf jouw g-rekening over naar rekeningnummer NL78 INGB 000 4440 40 van Belastingdienst/Centrale administratie Apeldoorn.

Vermeld daarbij het betalingskenmerk dat op de naheffingsaanslag staat. Ben je het betalingskenmerk kwijt? Dan kun je dit opzoeken via de zoekhulp betalingskenmerk op belastingdienst.nl.

Let op: vermeld niet het betalingskenmerk van de betalingsregeling uit de brief die je eerder hebt ontvangen.

Meer informatie lees je in deze voorbeeldbrief.

Bron: Forum Salaris