Kaag overtrad eigen UBO-regels

Minister Sigrid Kaag van Financiën voldoet niet aan haar eigen regels om witwassen en belastingontwijking tegen te gaan. Ze is niet geregistreerd als de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van de stichting die zij zelf heeft opgericht, meldt RTL Z.

Wie minister wil worden moet zijn of haar zakelijke en financiële belangen onderbrengen in een stichting. Ook Sigrid Kaag heeft dit gedaan. Zij heeft, zolang ze minister is, geen zeggenschap over de stichting. Dit moet belangenconflicten tegengaan.

Verplichte registratie

Sinds dit jaar moeten bedrijven en stichtingen opgeven wie de uiteindelijk belanghebbende is, de UBO (ultimate beneficial owner). Doel van die wetgeving is ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld banken en toezichthouders kunnen achterhalen wie de echte eigenaar is. Daarmee moet belastingontduiking en witwassen worden voorkomen.

RTL Z ontdekte dat Sigrid Kaag zichzelf niet heeft geregistreerd als de UBO van haar eigen stichting. In plaats daarvan zijn de drie onafhankelijke bestuurders aangewezen als uiteindelijk belanghebbende. En dat is niet volgens de regels. Iemand die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25 procent moet opgegeven worden als belanghebbende. Je bent volgens de wet eigenaar als je, na opheffing van de stichting, recht heeft op het geld ervan. Dat gebeurt als Kaag geen minister meer is.

Hoewel er niet letterlijk in de statuten van haar stichting staat dat Kaag recht heeft op het ‘overschot na vereffening’, staat er wel dat de bestemming van het overschot ‘wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting’. Aangezien het doel van de stichting het behartigen van de zakelijke en/of financiële belangen van de oprichter is, is duidelijk dat het geld haar toekomt.

Voortschrijdend inzicht

In een reactie op vragen van RTL Z laat het ministerie weten dat na overleg tussen de bestuurders van de stichting en het notariaat dat de UBO-registratie heeft verzorgd, is besloten om Kaag toch als UBO aan te merken, omdat zij bij nader inzien wel degelijk indirect eigenaar is. Tijdens de eerste dag van de Algemene Beschouwingen werd Kaag door PVV-Kamerlid Teun van Dijk meteen geconfronteerd met de kwestie. De minister reageerde fel: ‘Totale, goedkope onzin weer’, aldus Kaag. Wat haar betreft is de hele zaak afgehandeld door de notaris, de Landsadvocaat en het kabinet, en valt haar in deze niets te verwijten.

Bron: RTL Z