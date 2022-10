Mazars stopt bij British Steel na conflict over vergoeding

Mazars is niet langer de accountant van British Steel. Er is een conflict ontstaan over het bedrag dat Mazars in rekening wil brengen voor het controleren van de jaarrekening. British Steel weigert het accountantskantoor ook te compenseren voor problemen met de controle van het voorgaande jaar.

De accountant stopte er in juli mee, maar dit besluit werd pas afgelopen woensdag nadat de Chinese eigenaar van British Steel (Jingye) de Britse regering om financiële steun had gevraagd. Als reactie hierop liet Mazars weten dat er met British Steel een geschil was ontstaan over de vergoeding voor de dienstverlening.

Hoger bedrag

Mazars heeft geen bedragen genoemd, maar bracht in 2020 £ 323.000 in rekening voor zijn controlewerkzaamheden. De audit van het afgelopen jaar, de eerste sinds British Steel werd verkocht aan Jingye, bleek lastiger dan verwacht, aldus Mazars. In een verklaring liet de accountant weten: ‘Op basis van ons inzicht in de complexiteit, de risico’s en de controleomgeving van de onderneming stelden wij een minimumtarief voor. Dit bedrag achtten wij nodig om de jaarrekening op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te controleren.’ Ondanks lange besprekingen was British Steel niet bereid het gevraagde bedrag te betalen.

Noodlijdend

British Steel heeft na een aanbesteding een andere accountant gevonden. Een naam is niet bekend gemaakt. Het gaat slecht met British Steel. Jingye heeft de Britse regering laten weten dat het bedrijf waarschijnlijk niet levensvatbaar is zonder een financiële injectie van de overheid.