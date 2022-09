Invallen in omvangrijk witwasonderzoek FIOD, ‘onderzoek niet gericht op Jumbo’

De FIOD en de politie hebben dinsdagochtend een inval gedaan bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.

De actie is dinsdag aan het eind van de ochtend nog gaande. FIOD-medewerkers zouden de woning van de supermarkt-topman in- en uitlopen met dozen. Er zijn ook op verschillende andere plekken doorzoekingen uitgevoerd. Een bron meldt aan het FD dat ook een inval is gedaan op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel.

Witwasonderzoek

Het witwasonderzoek is gericht op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, heeft het OM bevestigd. Dit gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

Aanhoudingen

In het witwasonderzoek is dinsdagochtend een 58-jarige man uit Aa en Hunze aangehouden die wordt gezien als de spin in het web. Naast deze hoofdverdachte zijn er nog acht personen aangehouden, laat het OM aan de regionale omroep weten. Daarbij gaat het om verdachten uit de provincies Noord-Brabant en Drenthe. Of een van de aangehouden verdachten Jumbo-topman Frits van Eerd is, is niet duidelijk.

Statement Jumbo

Supermarktketen Jumbo zelf is in de loop van dinsdag met een verklaring gekomen naar aanleiding van de acties: ‘Jumbo heeft kennisgenomen van een onderzoek dat momenteel plaatsvindt door de FIOD. Naar wij hebben begrepen richt het onderzoek zich niet op Jumbo. Wel worden er in het kader van het onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd. We doen op dit moment verder geen mededelingen.’

(Omroep Brabant/FD)