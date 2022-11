DNB: Bitcoin ongeschikt als betaalmiddel

Ongedekte cryptoactiva zoals de Bitcoin worden vooral gebruikt als speculatieve en risicovolle belegging en de waarde ervan gaat voortdurend heftig op en neer. Bitcoins zijn om die reden niet geschikt als geld, oordeelt DNB na een studie naar cryptovaluta.

Aanleiding voor de studie is de grote populariteit van cryptoactiva. Vier jaar terug hadden ongeveer 900.000 Nederlanders cryptoactiva, in juni van dit jaar was dat al bijna 2 miljoen, blijkt uit een steekproef. Van hen heeft ongeveer een op de zeven € 5.000 of meer geïnvesteerd. ‘Cryptoactiva hebben dus de belangstelling van een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking, ondanks de neergang in de markt in 2022. Deze belangstelling blijkt ook uit vragen die DNB krijgt bij de afdeling publieksvoorlichting. De meest gestelde vraag is of cryptoactiva geld zijn. Deze vraag is begrijpelijk, omdat de bedenkers van cryptoactiva een rol als een elektronische vorm van cash voor ogen hadden, zonder dat daar financiële instellingen voor nodig zijn.’

Grote onzekerheid

Het antwoord van de toezichthouder is: nee, als het om ongedekte crypto’s gaat, ‘omdat het koersverloop te volatiel is om de functies van betaalmiddel, oppotmiddel en rekeneenheid goed te kunnen vervullen’. ‘Het ontbreken van onderliggende activa en een monetaire autoriteit die de waarde stabiliseert zorgen voor grote onzekerheid over de waarde.’ Ook de veelheid aan crypto’s en het gebrek aan coördinatie leiden ertoe dat ze ongeschikt zijn als rekeneenheid, vindt DNB. ‘Prijzen zouden dan bijvoorbeeld zowel in Bitcoin, Ether, Sol, Ada als XRP moeten worden weergegeven, wat verwarrend is.’ Cryptobezitters lijken het met het oordeel eens te zijn, want slechts 3% van hen heeft er weleens iets mee gekocht.

De meeste bezitters zijn zich wel bewust van de risico’s: 63% geeft aan dat investeren in cryptomunten hetzelfde is als gokken. ‘Het vooruitzicht om met crypto’s makkelijk geld te kunnen verdienen, dat veel op sociale media wordt geschetst, activeert psychologische factoren zoals de angst om de boot te missen. Grote prijsuitslagen maken het lastig om de aandacht los te laten.’

Ook IMF raadt het af

Niet overal wordt hetzelfde gedacht. El Salvador heeft de Bitcoin al tot wettig betaalmiddel gebombardeerd. ‘Maar ook in El Salvador krijgt de Bitcoin geen vaste voet aan de grond bij de lokale bevolking. Men is vaak te arm om de koersschommelingen op te kunnen vangen, of heeft geen beschikking over een mobiele telefoon. Het IMF raadt het gebruik van bitcoin als wettig betaalmiddel dan ook af en wijst onder meer op de risico’s van hoge volatiliteit voor de consumentenbescherming en financiële stabiliteit, en de risico’s voor financiële integriteit.’

Stablecoins

En stablecoins dan? Die zijn ontwikkeld voor betalingen tussen verschillende crypto’s en voor de omwisseling van crypto naar bestaand geld. In de praktijk zijn de risico’s nog steeds groot, vanwege een belangenconflict tussen de uitgever en de houder van stablecoins. De uitgever kan namelijk het rendement vergroten door in risicovollere activa te beleggen, of onvoldoende dekking aan te houden. Dit gaat ten koste van het belang van de houder die erop rekent dat de dekking aanwezig is, want anders dreigt een ‘run’ op de achterliggende activa.’ In 2024 komt er specifieke regelgeving voor deze variant. ‘Die kan bijdragen aan het vertrouwen in de markt, zodat de specifieke toepassingen van stablecoins worden benut. Overigens gaat het hier om eerste stappen in termen van adequate regelgeving, omdat de cryptomarkt nog steeds in beweging is. Ook zullen wet- en regelgeving en toezicht niet alle risico’s kunnen mitigeren, mede door het internationale karakter van crypto’s.’